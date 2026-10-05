Las exportaciones de crudo de Oriente Medio exceden los niveles previos a la guerra

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Las exportaciones de crudo desde Oriente Medio, excluido Irán, superaron la semana pasada sus niveles previos a la guerra en la región, pese a los ataques iraníes contra buques petroleros en el estrecho de Ormuz, reveló el lunes la plataforma de seguimiento marítimo Kpler.

Por primera vez desde el inicio de la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán a finales de febrero, el promedio semanal de envíos de petróleo superó durante varios días consecutivos de la semana pasada el promedio anterior al conflicto, de 18 millones de barriles diarios, según Kpler.

Kpler había indicado el miércoles pasado que las exportaciones de crudo alcanzaron durante varios días en septiembre al menos 16,5 millones de barriles diarios saliendo de la región, sin contar a Irán.

La plataforma señaló el lunes que la mayor parte del petróleo fluye por oleoductos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Las cifras incluyen también envíos por el mar Rojo, una ruta cada vez más utilizada para eludir el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde pasaba un quinto del suministro petrolero mundial antes del conflicto.

Irán asegura que todavía controla el estrecho, y los barcos que pasan sin su autorización se exponen a ser atacados, pero cada vez más logran cruzar, al tiempo que las rutas alternativas operan a plena capacidad.

Pese a la recuperación, los expertos advierten que la situación está lejos de ser normal, e Irán continúa sin poder exportar gran parte de su producción debido al bloqueo estadounidense de sus puertos.

Aun así, el flujo permitió una reducción en los precios del petróleo.

A las 03H10 GMT del lunes, el petróleo Brent del mar del Norte cayó 0,79% a 101,44 por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, cayó 1,2% a 90,02 dólares.

bur-gmo/tmt/mas/lbf

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