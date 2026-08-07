Las exportaciones e importaciones de China se disparan en julio

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Las exportaciones e importaciones de China se dispararon en julio, según datos oficiales publicados este viernes, en momentos en que la potencia manufacturera se beneficia de un auge de la inteligencia artificial que ha impulsado la demanda internacional de sus productos tecnológicos.

Las exportaciones subieron un 23,9% interanual el mes pasado, según informó la Administración General de Aduanas.

Por su parte, las importaciones aumentaron un 27,5%, aunque esta cifra fue inferior al aumento del 36% registrado en junio.

La segunda economía mundial alcanzó el año pasado un superávit comercial histórico de casi 1,2 billones de dólares, lo que ayudó a su sector manufacturero a superar una prolongada caída en el consumo interno.

El auge de las exportaciones se ha visto impulsado aún más este año por la mayor demanda de equipos chinos de procesamiento de datos y componentes relacionados, a medida que las empresas se apresuran a desarrollar su capacidad en IA.

Las exportaciones chinas de computadoras y piezas tecnológicas aumentaron un 45,2% este año hasta julio en comparación con el mismo período del año pasado, mostraron las cifras.

Este crecimiento se ha logrado a pesar de la considerable presión que ha sufrido recientemente el sistema comercial mundial debido a la guerra en Oriente Medio y a las tensiones comerciales latentes entre Pekín y Washington.

Los envíos de China a Estados Unidos aumentaron un 17% interanual el mes pasado, según los datos oficiales, mientras los dos gigantes siguen enzarzados en una guerra comercial a pesar de los esfuerzos por aliviar las tensiones.

Estas cifras se dan a conocer días después de un nuevo recrudecimiento en las relaciones comerciales entre las dos principales economías del mundo.

Tras las sanciones impuestas por Washington por cuestiones relacionadas al trabajo forzado y la seguridad nacional, Pekín anunció el miércoles restricciones a las exportaciones de drones a ese país e incluyó a seis empresas estadounidenses en una lista negra.

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