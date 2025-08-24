Las Fuerzas Armadas ucranianas dicen haber recuperado tres localidades en Donetsk

1 minuto

Berlín, 24 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron este domingo la recuperación de tres localidades en la región oriental de Donetsk que habían caído en manos de los rusos: Mijailivka, Zelenyi Hai y Volodimirivka.

«Nuestras tropas contraatacaron de manera exitosa y limpiaron las localidades de Mijailivka, Zelenyi Hai y Volodimirivka del enemigo», anunció en Facebook el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, que visitó el frente de Pokrovsk con ocasión del Día de la Independencia de Ucrania.

Mijailivka y Volodimirivka se encuentran a pocos kilómetros del bastión ucraniano de Pokrovsk, mientras que Zelenyi Hai se sitúa hacia el suroeste, siguiendo la línea del frente.

Sirski condecoró a varios soldados que se han distinguido en el frente de Pokrovsk, la zona «más difícil» en estos momentos, según dijo.

«La situación es verdaderamente difícil, el enemigo ha concentrado sus principales esfuerzos en esta sección del frente. Pero tenemos que defender la línea», señaló y anunció que se proporcionará asistencia y recursos adicionales a las tropas que combaten en esta zona.

Este sábado el Ministerio de Defensa ruso anunció haber tomado Kleban-Byk y Serednie, dos localidades situadas al norte y al sur de Konstantínivka, un importante nudo logístico al noreste de Pokrovsk.

Además, hoy domingo, Moscú afirmó que había conquistado una nueva localidad en la región de Dnipropetrovsk, limítrofe con Donetsk, donde las fuerzas rusas controlan actualmente al menos seis localidades.EFE

cph/amg