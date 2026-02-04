Las inundaciones por lluvias destruyen un puente en una carretera del noroeste de Colombia

Bogotá, 3 feb (EFE).- Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que afectan a Colombia destruyeron este martes un puente sobre el río Mulatos, en una carretera nacional que conecta al departamento de Antioquia con la costa Caribe, informaron las autoridades.

El colapso de la estructura interrumpió totalmente el tránsito por esta carretera que une a los departamentos de Antioquia y Córdoba, lo que obligó a las autoridades locales y departamentales a declarar la calamidad pública y activar planes de contingencia para atender la emergencia y restablecer la movilidad.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encabezó este martes las labores de atención desde la región del Urabá y visitó el punto donde colapsó el puente, tras recorrer el municipio de Necoclí y reunirse con el alcalde de ese municipio, Guillermo Cardona.

«Hemos solicitado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la instalación de un puente militar sobre esta vía nacional, con el apoyo de la Séptima División del Ejército», señaló el mandatario departamental, quien indicó que las lluvias continúan en la zona.

La emergencia por las lluvias deja además de manera preliminar 7.510 familias afectadas en esa zona del noroeste del país, según cifras oficiales.

Según fuentes consultadas por EFE, en Necoclí fueron evacuadas cientos de familias en helicópteros y lanchas, tras quedar aisladas por la aguas del río Mulatos que después de cuatro días de lluvias en la región, se salió de cauce e inundó amplios terrenos de esta zona de Colombia.

A la emergencia causada por las inundaciones se suman las afectaciones en la franja costera donde se ha elevado el nivel del mar por los fuertes vientos, lo que ha provocado erosión y destrucción de playas, con un impacto adicional sobre la actividad turística en Necoclí, San Juan, Turbo y Arboletes, municipios ubicados sobre el litoral.

Colombia enfrenta una temporada de lluvias atípicamente intensa en los últimos días que ha provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y emergencias en decenas de municipios, especialmente en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazónica, alertó este martes el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

En declaraciones a EFE el lunes, el meteorólogo del Ideam Daniel Useche explicó que el aumento de las precipitaciones en el norte del país está asociado al avance de un «frente frío del hemisferio norte», que ha incrementado la inestabilidad atmosférica en el Caribe colombiano.

Según el experto, este fenómeno ha actuado en combinación con el ingreso de humedad desde la Amazonía brasileña y una zona de baja presión sobre el noroeste del territorio, lo que ha favorecido la formación de nubosidad persistente y lluvias incluso en regiones donde enero suele ser un mes seco. EFE

