Las muertes por sobredosis caen un 45 % en Nueva York desde 2022

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Nueva York, 31 ago (EFE).- Las muertes por sobredosis en el estado de Nueva York han disminuido un 45 % entre 2022 y 2025, destacó este lunes la gobernadora Kathy Hochul con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Sobredosis.

Hochul citó datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que muestran que las muertes se redujeron de 6.630 en 2022 -unas 18 al día- a 3.775, unas 10 al día, el año pasado.

«Los avances logrados en los últimos años demuestran que nuestras inversiones históricas en la lucha contra la drogadicción están marcando la diferencia», indicó en un comunicado.

Destacó que 16 monumentos emblemáticos de todo el estado se iluminarán de color púrpura hoy para conmemorar este día y rendir tributo a quienes han muerto por la epidemia de sobredosis, entre ellos, el World Trade Center, las cataratas del Niágara o el puente Mario Cuomo.

«Este día de concienciación también sirve para recordar la necesidad de seguir apoyando a quienes aún luchan contra el trastorno por consumo de sustancias», afirmó.

Por su parte, la comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyos para las Adicciones, Chinazo Cunningham, señaló que todo el estado se ha visto afectado por las muertes y que, aunque ha habido una reducción significativa, «seguimos perdiendo a demasiados neoyorquinos».

«No se trata solo de cifras, sino de personas, y su pérdida nos afecta a todos», sostuvo.

Nueva York ha destinado unos 500 millones de dólares de los fondos del acuerdo sobre opioides a diversas iniciativas que abarcan todo el espectro de atención a las adicciones: prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación, la mayor inversión de este tipo realizada por cualquier estado del país, de acuerdo con el comunicado.

El Departamento de Salud del estado cuenta con más de 1.400 programas registrados de prevención de sobredosis de opioides, con más de 6.000 puntos de atención, que ofrecen formación sobre prevención de sobredosis y suministran naloxona sin coste alguno.

Como parte de esa iniciativa, se ha ampliado la disponibilidad de medicamentos para el tratamiento de adicciones. Desde 2021, 27 condados han ampliado el acceso a la metadona y otros 14 han iniciado ese programa para sus residentes.

También se cuenta con cinco unidades móviles de medicación que llevan los servicios directamente a comunidades con grandes necesidades con el fin de eliminar algunas de las barreras que enfrentan las personas para acceder al tratamiento de opioides.

Nueva York ofrece además tratamiento contra las adicciones en las 58 cárceles locales y los 41 centros penitenciarios estatales, llegando a más de 16.000 personas privadas de libertad, entre otras iniciativas. EFE

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