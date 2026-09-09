Las restricciones migratorias de Suecia activan la alerta en su sector de la salud

afp_tickers

Compartir

4 minutos

El drástico endurecimiento de la política migratoria en Suecia preocupa en un sector de la salud cada vez más dependiente de los extranjeros, advierten sus profesionales a pocos días de las elecciones legislativas del domingo.

«De los que estamos aquí hoy, soy la única que nació en Suecia. El resto nació en el extranjero», explica Johanna Bjorkman, enfermera del Grupo Hospitalario NU en Trollhättan, delante del quirófano del departamento de cardiología.

«Sin ellos no se habría podido realizar ninguna cirugía», apostilla.

Davood Javid, uno de los responsables, detalla que unos 15 de los 20 doctores que trabajan en la unidad de cardiología nacieron fuera de Suecia.

En todo el país, el 37% de los médicos especialistas nacieron en el exterior, según la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones (SKR), al igual que más de la mitad (53%) de los auxiliares de enfermería.

Tras una gran afluencia de solicitantes de asilo a Suecia en 2015, los sucesivos gobiernos de izquierda y derecha han endurecido las normas de asilo e inmigración.

Originario de Irán, Javid llegó por primera vez a Suecia en la década de 1980. Tanto él como sus colegas, dice, perciben este cambio.

«El tono se ha endurecido en Suecia y el debate se ha polarizado mucho», explicó Javid a la AFP.

Los médicos y las enfermeras especializadas suelen ganar lo suficiente para cumplir con los nuevos y más elevados requisitos de ingresos de Suecia para obtener permisos de trabajo.

Pero los auxiliares de enfermería, los cuidadores de personas mayores y los hijos adultos de los trabajadores de la salud por lo general no lo hacen.

Javid comenzó a expresarse públicamente después de que las dos hijas de su sobrino, de 21 y 24 años, fueran deportadas tras haber vivido en Suecia durante ocho y estudiado enfermería.

– Familias separadas –

El caso atrajo la atención como un ejemplo de lo que se conoció como «deportaciones de jóvenes adultos»: casos de menores que llegaron a Suecia con sus padres, pero que ahora son deportados al alcanzar la mayoría de edad porque no cumplen con los requisitos de ingresos.

Javid señaló que decisiones como estas también hacen que los padres que trabajan en el sector de la salud se pregunten si deben quedarse en el país cuando sus hijos son deportados.

«La persona sale perdiendo, la familia queda destrozada y la sociedad paga el precio de todo esto», dice a la AFP.

Davood Javid se queja de que el debate sobre la migración se haya centrado demasiado en la criminalidad y no en lo que «los inmigrantes han aportado a la sociedad» sueca.

Bjorn Jarbur, director del hospital, cuenta a la AFP que al menos un empleado se había ido después de que su hijo fuera deportado.

Explicó que perder compañeros de trabajo competentes es un problema, en un momento en que la falta de personal calificado es incluso más apremiante que la falta de fondos.

En las últimas elecciones de Suecia, celebradas en 2022, la coalición del primer ministro Ulf Kristersson llegó al poder mediante una alianza con los Demócratas de Suecia, un partido antinmigración, y prometió tomar medidas enérgicas contra la inmigración y la delincuencia.

– Lo que está en juego en las elecciones –

En las elecciones legislativas de este 13 de septiembre, las encuestas de opinión indican que la atención médica es la principal preocupación de los votantes.

Los sondeos también han apuntado durante meses a una victoria de la oposición de centroizquierda encabezada por los socialdemócratas, pero la brecha se ha reducido en las últimas semanas.

En la campaña electoral, el líder de los Demócratas de Suecia, Jimmie Akesson, dijo a la AFP que no le convencía el argumento de que la falta de mano de obra en el sector de la salud significara que se debiera flexibilizar la política migratoria.

«Lo que la gente suele olvidar en ese debate es que quienes migran a Suecia también tienen necesidades en materia de bienestar, salud y asistencia social», consideró Akesson.

«Estadísticamente, a menudo tienen mayores necesidades que quienes nacieron en el país», agregó.

Tommy Moller, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Estocolmo, explicó a la AFP que ha notado un cambio de rumbo de cara a los comicios de este año.

Moller señaló que la atención en torno a las «deportaciones de jóvenes adultos» y las opiniones entre los suecos han llevado incluso al gobierno a «cambiar su postura».

En junio, el gobierno, junto con los Demócratas de Suecia, entre otras medidas, elevó de 18 a 21 años la edad a partir de la cual los hijos de migrantes se considerarían adultos.

jll/po/arm/avl