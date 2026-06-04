Las sanciones de EEUU a Cuba aceleran el repliegue de empresas extranjeras

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La presión de Washington está acelerando la retirada total o parcial de empresas extranjeras de Cuba: tras una compañía minera y grupos hoteleros, ahora es un banco el que suspende sus transacciones con la isla, lo que conlleva el cese de los pagos con tarjetas Visa y Mastercard.

El Banco Central de Cuba informó este miércoles que las operaciones de pago con las tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas en el país a partir del sábado, después de que un banco extranjero cesara, bajo presión de Washington, su relación con Fincimex, brazo financiero del conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por Washigton.

«Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.», señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado.

«Dicha interrupción se relaciona directamente con la orden ejecutiva (…) emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba», añadió el banco.

Trump, que impone desde enero un bloqueo petrolero a Cuba, firmó el 1 de mayo un decreto presidencial que refuerza las sanciones contra La Habana, reiterando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Como parte de su política de «máxima presión», Washington ha puesto su mira en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), un conglomerado vinculado a las fuerzas armadas cubanas que controla importantes sectores de la economía cubana.

El gobierno de Trump acusa a las autoridades de Cuba de tratar de sortear el bloqueo comercial que rige desde 1962 y de conseguir divisas extranjeras a través del grupo, así como de usarlo como herramienta para la corrupción.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington.

Las medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

– Impacto «devastador» –

La cadena española de hoteles Meliá anunció este miércoles que cesará sus operaciones en 15 hoteles que gestiona en Cuba junto con Gaesa.

«Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico social, legal y económico de la República de Cuba», Meliá informó en un comunicado que «ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización» de estos hoteles en la isla.

Meliá se unió así a la cadena hotelera española Iberostar y a la canadiense Blue Diamond, que anunciaron en días pasados que cesaban parcial o totalmente sus operaciones turísticas en Cuba.

En el caso de Iberostar dejó de administrar 12 hoteles, aunque, al igual que Meliá, continuará operando otros hoteles en la isla en asociación con el Ministerio del Turismo.

Iberostar y Meliá fueron las primeras cadenas hoteleras españolas en llegar a Cuba, después que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991.

El grupo Canadiense Blue Diamond anunció el lunes que cesaba sus operaciones en Cuba, mientras que el asiático Archipiélago International también estudia limitar su presencia o abandonar la isla, según adelantaron a la AFP fuentes cercanas al sector.

A mediados de mayo, la naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd también suspendieron «temporalmente» sus reservas de carga a Cuba debido a la orden ejecutiva estadounidense.

Un portavoz de Hapag-Lloyd declaró a la AFP el miércoles que la compañía seguía analizando las consecuencias de las sanciones estadounidenses anunciadas recientemente.

Activo en el sector de la minería, también en el radar de Washington, la canadiense Sherritt se convirtió el 7 de mayo en la primera compañía extranjera en anunciar que abandonaba Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de una empresa mixta.

«El impacto para la economía cubana de la salida de todas estas compañías internacionales en el corto plazo es devastador», declaró a la AFP el economista y consultor cubano, Daniel Torralbas. Esto «ubica al 2026 como el peor año en la historia económica de Cuba en los últimos 70», apuntó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, firme opositor del gobierno de La Habana, acusó hace dos semanas a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa, una empresa que, según el Departamento de Estado estadounidense, posee activos por valor de 18.000 millones de dólares y controla hasta el 70% de la economía de la isla.

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