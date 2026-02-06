Lavrov acusa a Ucrania de torpedear negociaciones con atentado contra general ruso

Moscú, 6 feb (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Ucrania de intentar torpedear las negociaciones de paz con el «atentado terrorista» contra el general Vladímir Alexéyev, número dos de la inteligencia militar.

«Este acto terrorista confirma una vez más la intención del régimen de (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski de efectuar constantes provocaciones dirigidas, a su vez, a abortar el proceso negociador», dijo Lavrov en rueda de prensa. EFE

