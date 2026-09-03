Legislativo de Bolivia logra un acuerdo para analizar proyecto de reforma constitucional

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La Paz, 3 sep (EFE).- Diputados y senadores de las fuerzas políticas con representación en el Legislativo de Bolivia alcanzaron un acuerdo este jueves para iniciar el análisis de un proyecto de reforma parcial de la Constitución vigente desde 2009 y que permitirá «cambios estructurales» en la justicia y economía del país.

El presidente del Senado, el oficialista Diego Ávila, dijo en una rueda de prensa que tanto diputados y senadores mostraron «su voluntad» para alcanzar el acuerdo que llevará a una reforma constitucional que es «tan necesaria para el país» y «de la forma más rápida».

Ávila mencionó que se logró un acuerdo para el tratamiento en ambas cámaras de un proyecto de ley propuesto por el diputado Carlos Alarcón, de la alianza opositora Unidad, para la reforma constitucional parcial, documento elegido entre varias propuestas similares.

Ese acuerdo permitirá «avanzar efectivamente en un plazo relativamente corto con este proceso de transformación, de renovación de la Constitución», afirmó Ávila.

Explicó que esta modificación constitucional permitirá a Bolivia «tener un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo que incorpore la articulación de los poderes» del Estado y, sobre todo, «que le dé al ciudadano las condiciones» para trabajar en un contexto que «potencie sus capacidades» y le demuestre que «la justicia será una verdadera justicia».

«Vamos a convocar al poder Ejecutivo, al Judicial, al poder Electoral y obviamente a las instancias que requieren de estos cambios», adelantó el presidente del Senado.

El diputado Alarcón dijo que la reforma «es un desafío histórico que tiene Bolivia en este momento» para impulsar el progreso del país evitando candados constitucionales y judiciales» que lo llevaron a «una situación crítica».

Alarcón, que es abogado constitucionalista, indicó que el proyecto será analizado primero en el Senado y una vez que se apruebe en esa instancia, pasará a la Cámara de Diputados.

«Después se realizará el tratamiento en las dos cámaras reunidas en pleno en la Asamblea Legislativa, donde se requerirá dos tercios de los votos de los asambleístas presentes en esa sesión y donde habrá otro debate que le dará consistencia y coherencia a la reforma», explicó.

Finalmente, tras la aprobación en el Legislativo, se convocará a un referéndum «en los próximos cuatro meses donde los ciudadanos dirán si están de acuerdo o no» con la reforma constitucional, agregó el diputado.

En mayo pasado, el presidente Rodrigo Paz anunció la creación de una comisión para hacer una «reforma parcial» de la Constitución y facilitar de esa forma la llegada de inversiones a la economía boliviana, que actualmente está en crisis.

El expresidente boliviano y líder de la alianza opositora Libre Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) también presentó hace unos días un proyecto de reforma constitucional y aseguró que ese procedimiento «es urgente».

El proyecto de Alarcón, que es el que se tratará, se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores. EFE

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