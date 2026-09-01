Letonia prolonga hasta el 3 de octubre las operaciones de patrullaje fronterizo

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Riga, 1 de septiembre (EFE) – El gobierno letón decidió el martes extender hasta el 3 de octubre su operación conjunta de patrullaje fronterizo reforzado, denominada Vikatis/Werewolf, que se puso en marcha el mes pasado y que estaba previsto que durara hasta finales de agosto, según declaró el primer ministro Andris Kulbergs a los periodistas.

En una rueda de prensa conjunta con el Ministro del Interior, Jānis Dombrava, Kulbergs afirmó que el operativo Werewolf había logrado reducir los intentos de entrada irregular en Letonia desde Bielorrusia, pero que se estaba ampliando para que los guardias fronterizos, el ejército, la policía y los servicios de inteligencia pudieran impedir que los migrantes utilizaran los daños causados ​​por la tormenta a lo largo de la valla fronteriza oriental de Letonia y otros obstáculos para entrar en el país.

“El desafío fue esta tormenta, que causó daños en 61 tramos de la valla en distintos puntos. Esto significa que ahora debemos aprovechar al máximo los recursos humanos que tenemos allí, porque este es un lugar con oportunidades naturales para el flujo de migrantes”, dijo el Primer Ministro.

Hasta la fecha, Kulbergs afirmó que unos 446 inmigrantes que intentaron cruzar la frontera fueron devueltos en el último mes, «por lo tanto, estamos controlando bien el flujo de migrantes hacia Letonia».

También anunció que el gobierno consideraría una Operación Hombre Lobo II, dirigida principalmente al interior del país, para combatir la presencia de inmigrantes ilegales, el empleo ilegal de extranjeros, así como los planes para traer estudiantes extranjeros de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que trabajaban como repartidores de comida o en empleos ilegales.

La ministra del Interior, Dombrava, elogió a las fuerzas armadas por su papel en la Operación Hombre Lobo, señalando que habían disuadido los intentos de personas que buscaban transportar a personas que cruzaban la frontera desde Letonia.

“No se detuvo a un gran número de traficantes, pero sí a muchos potenciales traficantes que se dirigieron a la zona fronteriza para esperar a los migrantes. Tras dialogar con los servicios de seguridad, cambiaron de opinión y dieron marcha atrás, conscientes de que se enfrentarían a graves problemas si participaban en estas actividades delictivas”, declaró Dombrava.

La Operación Werewolf se puso en marcha el 11 de agosto, aparentemente en respuesta a las quejas de las autoridades lituanas sobre un gran número de personas que cruzaban la frontera irregularmente desde Bielorrusia a Letonia sin ser detectadas y que luego eran transportadas por traficantes o viajaban por su cuenta a Lituania, donde eran detenidas.

Un pequeño número de migrantes también apareció en Estonia, aparentemente con la intención de ir a Escandinavia, mientras que los detenidos en Lituania se dirigían a Alemania u otros países de Europa occidental.

Lituania detuvo a 1829 personas que habían cruzado la frontera exterior de la UE a través de Letonia hasta el 29 de julio, según el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Lituania (SBGS). La cifra publicada al inicio de la operación letona contrasta con las 1288 personas detenidas tras pasar por Letonia en todo 2025.EFE

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