Liga de Quito empata y se aleja de la Copa Libertadores 2027

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Guayaquil (Ecuador), 1 sep (EFE).- Liga de Quito empató este martes 0-0 con Mushuc Runa en la vigésima octava fecha de la Liga Pro de Ecuador y se alejó de los puestos que otorgan cupos para la Copa Libertadores de 2027.

El resultado dejó al equipo dirigido por el argentino Gustavo Álvarez en el quinto lugar, con 42 puntos, 26 menos que los del líder Independiente del Valle.

El empate permitió a Mushuc Runa conservar el séptimo puesto, con 37 puntos, y mantener sus opciones de acceder al cuadrangular que definirá un cupo para la Copa Sudamericana de 2027.

En otro encuentro, Delfín derrotó por 1-0 a Técnico Universitario con un gol del defensa Anthony Bedoya. El partido enfrentó a dos equipos que buscan alejarse de las últimas posiciones y evitar disputar el hexagonal por el descenso la próxima temporada.

Delfín se mantuvo en el decimoquinto lugar, con 27 puntos, mientras que Técnico Universitario quedó decimocuarto, con 29 unidades.

La vigésima octava fecha continuará este miércoles con los partidos Macará-Manta, Deportivo Cuenca-Guayaquil City y Barcelona-Independiente del Valle. EFE

rm/cbs/hbr