The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Liga de Quito empata y se aleja de la Copa Libertadores 2027

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 1 sep (EFE).- Liga de Quito empató este martes 0-0 con Mushuc Runa en la vigésima octava fecha de la Liga Pro de Ecuador y se alejó de los puestos que otorgan cupos para la Copa Libertadores de 2027.

El resultado dejó al equipo dirigido por el argentino Gustavo Álvarez en el quinto lugar, con 42 puntos, 26 menos que los del líder Independiente del Valle.

El empate permitió a Mushuc Runa conservar el séptimo puesto, con 37 puntos, y mantener sus opciones de acceder al cuadrangular que definirá un cupo para la Copa Sudamericana de 2027.

En otro encuentro, Delfín derrotó por 1-0 a Técnico Universitario con un gol del defensa Anthony Bedoya. El partido enfrentó a dos equipos que buscan alejarse de las últimas posiciones y evitar disputar el hexagonal por el descenso la próxima temporada.

Delfín se mantuvo en el decimoquinto lugar, con 27 puntos, mientras que Técnico Universitario quedó decimocuarto, con 29 unidades.

La vigésima octava fecha continuará este miércoles con los partidos Macará-Manta, Deportivo Cuenca-Guayaquil City y Barcelona-Independiente del Valle. EFE

rm/cbs/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR