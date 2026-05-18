Localizan los cuerpos de los cuatro buzos italianos atrapados en una cueva en Maldivas

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Malé (Maldivas), 18 may (EFE).- Las autoridades de Maldivas confirmaron este lunes la localización de los cuerpos de los cuatro turistas italianos desaparecidos en el interior de una cueva submarina en el atolón de Vaavu, aunque su recuperación física se llevará a cabo en los próximos días.

«La localización se ha logrado gracias a una operación conjunta de su Guardia Costera y la Policía local, junto a un equipo de expertos coordinado por el Gobierno de Italia», informó la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) en una publicación de X.

El ejército maldivo detalló que en los próximos días se realizarán nuevas inmersiones para recuperar los cuerpos. EFE

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