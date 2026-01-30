Los camioneros de los Balcanes ponen fin a bloqueos en fronteras tras compromiso con la UE

2 minutos

Zagreb, 30 ene (EFE).- Los camioneros de Serbia y Bosnia-Herzegovina levantaron este viernes los bloqueos en las fronteras con la Unión Europea (UE), sumándose a los de Montenegro y Macedonia del Norte, que lo hicieron el jueves, tras las promesas de Bruselas de revisar las restricciones del sistema Schengen que, según el sector, ponen en riesgo su supervivencia económica.

Los camioneros de esos cuatro países de los Balcanes Occidentales protestaban desde el lunes contra las restricciones para su trabajo que les impone el nuevo sistema de entradas en el área Schengen.

Los transportistas de Bosnia-Herzegovina decidieron este viernes suspender el bloqueo a las 16.00 (15.00 GMT) tras recibir garantías de Bruselas de que serán eximidos de las restricciones, informó el portal bosnio Klix.

Una decisión similar, la de suspender el bloqueo este viernes a las 15.00 (14.00 GMT), fue confirmada por los camioneros de Serbia a la agencia de noticias serbia Beta. Los transportistas de Montenegro y Macedonia del Norte ya pusieron fin a sus protestas el jueves.

El nuevo sistema de entradas y salidas en el espacio Schengen de libre circulación, que empezó a aplicarse en octubre y se completará en abril, introduce por razones de seguridad nuevas formas de control en las fronteras, que, aunque buscan agilizar los trámites, han generado problemas.

La principal queja de los camioneros balcánicos es que las normas europeas limitan su permanencia en el territorio Schengen a un máximo de tres meses en un período de seis, lo que dificulta su trabajo y, según el sector, empujará a muchos transportistas a la bancarrota.EFE

vb/ll/jgb