Los comunistas suben y ganan de nuevo las municipales en la segunda ciudad de Austria

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Viena, 28 jun (EFE).- El Partido Comunista de Austria (KPÖ) ha vuelto a ganar este domingo, con mejores resultados que hace cinco años, las elecciones locales en Graz, la segunda mayor ciudad de Austria y la única donde lideran el Gobierno, en coalición con socialdemócratas y verdes.

La lista liderada por la alcaldesa, Elke Kahr, ha logrado, según las primeras proyecciones basadas en voto real, el 36 % de los apoyos, siete puntos más que en las municipales de septiembre de 2021.

El conservador Partido Popular austríaco, al que los comunistas desalojaron del poder en 2021 tras 18 años seguidos gobernando, han quedado segundos y han mantenido el 25 % de los votos.

Los Verdes pierden apoyos (15 %) pero quedan por delante del ultranacionalista FPÖ (12 %), mientras que el socialdemócrata SPÖ se hunde a su mínimo histórico del 5,6 % y el liberal Neos cae al 4,9 %.

Graz ha sido desde hace más de dos décadas el bastión electoral del partido comunista de Austria, debido en gran parte a su trabajo social, especialmente para personas con problemas para encontrar una vivienda.

La alcaldesa atribuyó hoy su victoria a que escucha las preocupaciones de los habitantes de Graz y que está «ahí para todos», informa la agencia APA.

El KPÖ es también muy fuerte en la ciudad de Salzburgo, donde quedaron segundos en 2024 y ocupan una vicealcaldía.

También tuvieron buenos resultados en las elecciones de la región de Salzburgo en 2023 (12 % de los votos), y tienen desde hace dos décadas representación en el Parlamento regional de la región de Estiria, de la que Graz es capital.

Sin embargo, a nivel nacional el partido es minoritario, con un 2,4 % de votos y ningún escaño en las parlamentarias de 2024.

Esos comicios fueron ganados por los ultranacionalistas del FPÖ, que no lograron cerrar un acuerdo de Gobierno con el Partido Popular, lo que abrió la puerta a la formación del actual Ejecutivo, una coalición de conservadores, socialdemócratas y liberales. EFE

as/pcc