Los diputados de Hong Kong rechazan otorgar nuevos derechos a parejas del mismo sexo

afp_tickers

2 minutos

Los diputados de Hong Kong rechazaron este miércoles un proyecto de ley para otorgar derechos limitados a las parejas del mismo sexo que hubieran registrado su unión en el extranjero, una bofetada para el colectivo LGTBQ.

El proyecto preveía otorgar derechos a esas parejas en cuestiones médicas o para trámites legales después de un deceso, como visitar al cónyuge en el hospital o reclamar el cuerpo del fallecido.

Sin embargo, solo hubiera aplicado a las parejas del mismo sexo que se hubieran casado o firmado una unión civil en el extranjero. El matrimonio igualitario no es legal ni en Hong Kong, región meridional de China, ni el resto del país.

El gobierno había propuesto ese proyecto de ley después de que un tribunal ordenara mediante un fallo en 2023 la creación de un marco legal para las parejas LGTBQ (lesbianas, gays, trans, bisexuales y ‘queers’), pero una mayoría de los 89 diputados que componen el Consejo Legislativo lo tumbó.

El Consejo Legislativo actual todavía no había rechazado ningún texto por el Ejecutivo local.

Sin embargo, este proyecto se topó con el rechazo de los tres grandes partidos pro-Pekín de este territorio, al considerar que atentaba contra la visión tradicional de la familia.

Antes de la votación, activistas del colectivo LGTB habían lamentado que el texto otorgase derechos limitados y solo una docena de legisladores habían expresado públicamente su apoyo al proyecto.

Aún así, las asociaciones LGTBQ+ habían acabado por resignarse en las últimas semanas y apoyaron el texto, al considerar que podría suponer un avance.

Al término de la votación, Amnistía Internacional (AI) criticó «el desprecio alarmante de los derechos» de las personas LGTB+, y denunció en un comunicado «un revés que muestra hasta qué punto Hong Kong todavía tiene camino por recorrer antes de que todos (…) puedan gozar de una igualdad de derechos».

hol/reb/pbt/jvb/pb