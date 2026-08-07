Los hermanos Tate piden libertad bajo fianza en Miami ante cargos por trata de personas

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Miami (EE.UU.), 7 ago (EFE).- Los abogados de los ‘influencers’ Andrew y Tristan Tate, acusados de violación y trata de personas, pidieron este viernes su libertad bajo fianza a un tribunal federal estadounidense en Miami, al argumentar que no hay riesgo de fuga mientras se resuelve su extradición al Reino Unido.

La defensa propuso a la Corte federal del Distrito Sur de Florida que libere a los polémicos hermanos a cambio del pago de una fianza, la entrega de sus pasaportes, el uso de un localizador GPS y revisiones de las autoridades en el domicilio donde residan mientras transcurre el proceso legal.

En un documento judicial, los abogados sostuvieron que «incluso si los Tate tuviesen ‘considerables recursos financieros’, no hay evidencia de un intento de escapar», por lo que solicitaron su excarcelación del Centro Federal de Detenciones en el centro de Miami, donde los arrestaron el 18 de julio.

Los hermanos afrontan una audiencia el próximo jueves, cuando la jueza Lauren Louis determinará si ambos, con nacionalidad estadounidense y británica, prosiguen en la cárcel o quedan en libertad.

Andrew y Tristan Tate, conocidos dentro de la ‘manósfera’ o ‘machosfera’ (‘manosphere’), una comunidad en línea que promueve la «hipermasculinidad», afrontan casi 60 cargos por violación, pornografía infantil y extrema, trata de personas y explotación sexual en Reino Unido.

La Justicia británica reclamó su detención inmediata al alegar que existe riesgo de fuga y, por el tratado de extradición con EE.UU., dispone de 60 días, hasta el 16 de septiembre, para remitir al tribunal de Florida toda la documentación relativa al caso.

Pero los abogados argumentaron ahora que «el debido proceso exige la puesta en libertad de los hermanos Tate, ya que permanecen bajo condiciones de confinamiento altamente restrictivas, sin causa probable y por un período de tiempo indefinido».

La Fiscalía de EE.UU. tiene de plazo hasta el lunes para responder a la propuesta de liberación bajo fianza, mientras que ‘influencers’ de la ‘manosfera’ han convocado a simpatizantes a congregarse frente al tribunal para mostrar su apoyo a los Tate durante la audiencia del jueves próxmo.

El líder de los hermanos es Andrew, un antiguo boxeador que se describe a sí mismo como misógino, con casi 11 millones de seguidores en X, donde Tristan tiene más de 3 millones, mientras otras plataformas, como YouTube, Facebook y TikTok, los han vetado por discurso de odio. EFE

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