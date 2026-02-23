Los ingresos del operador Digi suben un 15% en 2025, gracias a la expansión en España

Bucarest, 23 feb (EFE).- El operador de telecomunicaciones rumano Digi, el cuarto más grande de España, facturó 2.216 millones de euros en 2025, un 15,2 % más que en 2024, en parte gracias al fuerte crecimiento en el mercado español.

Según informó este lunes la empresa en un comunicado, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) fue de 585 millones de euros en 2025, un 1 % más que el año anterior.

Las Unidades Generadoras de Ingresos (RGU) del grupo Digi -que cotiza en la Bolsa de Bucarest- crecieron un 15,4 %, pasando de 27,8 millones en 2024 a 32,1 millones al cierre de 2025.

El plan de expansión de Digi, especialmente en la Península Ibérica, tuvo su reflejo en los costes, con unos gastos operativos que ascendieron a 1.711 millones de euros, un aumento del 21,8 %, derivado de la ampliación de la red y del crecimiento de la base de clientes en España y Portugal.

Las operaciones en España aumentaron un 28 % el número de usuarios de servicios fijos, internet y telefonía móvil entre finales de 2024 y finales de 2025, alcanzando los 10,8 millones de RGU (unidades generadoras de ingresos).

El número de usuarios de telefonía móvil creció en España un 24 %, hasta 7,2 millones, mientras que los usuarios de banda ancha aumentaron un 32 %, hasta 2,6 millones.

Con ello, el mercado español de Digi se acerca al mercado rumano de telefonía móvil, donde el operador tiene 7,884 millones de líneas, un 19,85 % más que en 2024.

Por su parte, los costes de personal de Digi aumentaron un 24,4 %, hasta 413,9 millones de euros en 2025, lo que responde, según la compañía, a la necesidad de reforzar la estructura laboral para sostener el desarrollo del negocio, sobre todo en los mercados español y portugués.

«2025 fue un año exitoso para Digi, ya que aceleramos el crecimiento en nuestros mercados principales mientras continuamos consolidando nuestra presencia en nuevos mercados», dijo el consejero delegado de la empresa, Serghei Bulgac, quien calificó los resultados de «sobresalientes».

«Con España consolidándose como un motor de crecimiento cada vez más importante junto con Rumanía, Digi está evolucionando hacia un verdadero grupo europeo de telecomunicaciones», agregó.

El directivo rumano destacó asimismo la incorporación de 4,3 millones de nuevos clientes en 2025, el mayor incremento anual de Digi en su historia. EFE

