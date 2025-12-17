The Swiss voice in the world since 1935
Los mayores bancos de eurozona mantienen el capital CET1 en el tercer trimestre

Fráncfort (Alemania), 17 dic (EFE).- Los 111 mayores bancos de la zona del euro mantuvieron en el tercer trimestre el capital de nivel 1 ordinario (CET1) en el 16,10 %, frente al 16,12 % el trimestre anterior (15,73 % un año antes).

El Banco Central Europeo (BCE) informó este miércoles de que los bancos de España tienen un capital de nivel 1 ordinario del 13,28 % el más bajo de la zona del euro.

Esta ratio de capital es en los bancos de Lituania del 23,12 %, la más elevada de la zona del euro.

Los bancos grandes de Francia tienen un capital de nivel 1 ordinario del 15,97 %, los de Alemania del 17,38 % y los de Italia del 15,84 %.

La ratio de CET1 es una medida fundamental de la solvencia financiera de los bancos y cuanto más elevada es, el banco tiene más garantías de solvencia. EFE

