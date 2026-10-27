Los principales temas de las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU

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La guerra en Irán, el costo de vida, la inteligencia artificial e incluso la inmigración están entre los temas candentes de campaña para las elecciones de medio término en Estados Unidos y serán decisivos en las urnas el 3 de noviembre.

A una semana del escrutinio, un recorrido por las preocupaciones centrales de los votantes.

– Costo de vida –

Sin ninguna duda es la cuestión número uno de estos comicios y está en boca tanto de demócratas como de republicanos.

En 2024, Donald Trump hizo campaña al criticar que la inflación era demasiado alta y atacó a su rival, el entonces presidente Joe Biden, como responsable.

Pero casi dos años después de su regreso a la Casa Blanca el magnate republicano no ha podido domar el alza de los precios, sea en las gasolineras, en los alquileres o en el supermercado.

Aún peor, su guerra comercial basada en aranceles aduaneros contra el resto del mundo, incluidos aliados y socios de Estados Unidos, agrava el panorama.

En un sondeo publicado el lunes por CBS News, más de la mitad de los electores estadounidenses interrogados estiman que su situación financiera es peor por las políticas económicas de Donald Trump.

– Una impopular guerra en Irán –

El conflicto contra Irán, decidido por Trump en conjunto con Israel, no ha generado una verdadera adhesión en Estados Unidos.

En los primeros días de la guerra, casi el 40% de los estadounidenses decían apoyarla mientras que el 49% se oponía, según un promedio de encuestas elaborado por el experto Nate Silver.

A día de hoy, solo el 35% apoyan la guerra, y el 55% se oponen.

La disparada de los precios de los hidrocarburos, debida entre otras razones al cierre del estrecho de Ormuz en medio del conflicto, no es ajena a este rechazo de los estadounidenses. Y un sondeo de la universidad de Emerson ponía en septiembre a la guerra en lo más alto de los temas clave para los votantes.

– Inmigración, entre excesos y promesas tenues –

Mientras que Donald Trump hizo campaña con la promesa de expulsar a los inmigrantes en situación irregular, el tema se ha revelado con mucha más complejidad debido a las acciones de los agentes de inmigración (ICE), percibidas como excesivas, con operativos que terminaron con fallecidos.

Si bien Trump logró disminuir el flujo de migrantes en la frontera con México, la opinión pública está dividida. Según una encuesta de Fox News a inicios de octubre, el 43% de los estadounidenses encuestados aprueban la forma en la que Trump ha manejado el asunto de la inmigración, pero otro 56% la rechaza.

Una encuesta de finales de septiembre del Instituto Marist muestra además que los electores tienen ahora mayor confianza en los demócratas que en los republicanos en esta materia, un cambio radical con respecto a 2024.

– Poder y corrupción –

Las elecciones de medio mandato son tradicionalmente un referendo sobre el mandatario de turno, y Donald Trump no es la excepción este año.

Pero mientras que usualmente los presidentes son discretos en la campaña de las elecciones de medio término, el octogenario ha pedido a los votantes que hagan de cuenta como si fuera él mismo quien figura en la boleta electoral el 3 de noviembre.

Trump, sin embargo, pasa por el momento más bajo de su popularidad y son muchos los que piden mayores salvaguardas de cara a su presidencia omnipotente.

Los temas de ética en el gobierno también figuran entre las principales preocupaciones de los estadounidenses, de acuerdo con un sondeo del Pew Research Center.

Los demócratas han prometido que, en caso de obtener la mayoría en el Congreso, van a lanzar numerosas investigaciones contra Trump y sus colaboradores cercanos, acusados de utilizar la Casa Blanca para enriquecerse.

– Inquietudes sobre la IA –

La inteligencia artificial aparece en escena por primera vez en estas elecciones.

Casi la mitad de los estadounidenses encuestados por Pew dicen estar demasiado preocupados por el rol de la IA en la economía.

La construcción acelerada de centros de datos, necesarios para el desarrollo de la IA también genera preocupaciones. En primer lugar, por su voraz consumo de energía, que se traduce en un aumento de las facturas de electricidad para los vecinos de estas instalaciones.

– Más temas –

Las guerras culturales han sido menos mencionadas que en campañas pasadas pero conservan relevancia.

Los republicanos en particular producen numerosos mensajes para atacar a los demócratas y su defensa de personas transgénero, por ejemplo sobre su participación en competiciones femeninas.

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