Los retratos de Gainsborough llegan a Nueva York para desvelar el poder social de la moda

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 10 feb (EFE).- En los retratos del pintor inglés Thomas Gainsborough (1727 – 1788), que llegan esta semana a The Frick Collection de Nueva York, se puede apreciar con detalle cómo la sociedad británica del siglo XVIII utilizaba su vestimenta y accesorios para transmitir estatus social.

Algunos de los patrones que se pueden ver en los 25 retratos que componen la exposición «Gainsborough: The Fashion of Portraiture» (Gainsborough: La moda del retrato) son vestidos pomposos de colores pastel repletos de encaje y flores en las manos, para las mujeres, y trajes oscuros con calzas blancas impolutas y anillos familiares en los meñiques, para los hombres.

La muestra abrirá sus puertas el 12 de febrero, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, y permanecerá hasta el 25 de mayo.

La joya de la corona de esta exposición, la primera en la ciudad dedicada exclusivamente a los retratos de Gainsborough, es el retrato de la Duquesa de Montagu.

«Presenta a la duquesa con dignidad, celebrando la belleza de la edad madura a través de una articulación sensible de las finas líneas y contornos de su rostro. Su expresión contenida contrasta con la cascada de tela rosa y su suntuoso atuendo: un vestido de seda azul ‘à la française’ adornado con ‘engageantes’ de encaje (falsas mangas) en los codos, un chal blanco y un pañuelo de encaje cubriendo su pecho», anota el museo.

Los accesorios: unos pendientes racimo con hasta doscientos diamantes y un collar de perlas de cinco vueltas.

Según la curadora de la muestra, Aimee Ng, esta exposición explora cómo se entendía la moda en la época de Gainsborough, cómo tocaba todos los niveles de la sociedad y cómo el retrato mismo era tanto una construcción e invención como el estilo del modelo.

La exposición no solo muestra a nobles antes de la cacería o paseando con familia o amigos, sino también a figuras en los márgenes de la sociedad, como es el caso del músico y escritor Ignatius Sancho.

Sancho, que fue el primer afrobritánico conocido en votar en elecciones parlamentarias y en recibir un obituario en la prensa británica, posó para Gainsborough cuando trabajaba para el duque y la duquesa de Montagu.

«En su único retrato de un modelo negro, Gainsborough omite cualquier rastro del estatus de Sancho como sirviente. En su lugar, presenta a Sancho vestido y posando como un caballero, con una mano metida en su chaleco», anota The Frick Collection.

La muestra también incluye retratos de caninos, como ‘Pomeranian and Puppy’ que consigue, de acuerdo con el museo, «capturar las apariencias y personalidades de los perros al igual que en sus retratos de personas».

En el marco de la muestra y de la celebración de la Semana de la Moda en la Gran Manzana, The Frick Collection organiza varias actividades, como una ponencia de la curadora Ng sobre «el rico y complejo mundo del arte y la moda en la Gran Bretaña del siglo XVIII» u otra sobre Gainsborough, la moda y la familia real de la mano de Anna Reynolds, conservadora de las Pinturas del Rey de Reino Unido.

El 30 de abril habrá un simposio sobre la moda y su representación en la Europa moderna temprana, y en la biblioteca hay una lista de lectura especial llamada ‘Fashion at the Frick’ (Moda en la Frick).

Por último, en los jardines del museo que dan a la Quinta Avenida, habrá una exhibición de bulbos inspirada en la exposición de Gainsborough que busca evocar el jardín de una casa de campo inglesa.

«A medida que avance la primavera, la plantación evolucionará desde campanillas de invierno hasta tulipanes de flor doble y lirios persas», anota el museo en un comunicado. EFE

