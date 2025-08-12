Los servicios de seguridad rusos frustraron 172 ataques terroristas en 2025

Moscú, 12 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas han frustrado 172 ataques terroristas en Rusia en lo que va de año, informó este martes el Comité Nacional Antiterrorista (CNA) de Rusia.

«Tan sólo este año, con la coordinación de los órganos de seguridad, se han evitado 172 ataques terroristas dirigidos a dañar infraestructuras críticas y sociales, así como ataques contra personal militar y funcionarios gubernamentales», informó el CNA, citado por la agencia Interfax.

Según el presidente del CNA y jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Alexander Bórtnikov, han aumentado de manera significativa los delitos terroristas cometidos por personas «que han caído bajo la influencia de los servicios especiales ucranianos y organizaciones neonazis».

Además, según sus estimaciones, más de la mitad de los detenidos por estos delitos son personas jóvenes, incluidos menores de edad.

Entre ellos, nueve de estos ataques se dirigían contra instituciones educativas.

Mientras que 18 de ellos fueron preparados por inmigrantes, contra quienes se llevan a cabo constantes redadas por posibles violaciones de las leyes migratorias después del atentado yihadista de Crocus City Hall en marzo de 2024, que dejó cerca de 150 muertos, y cuyo juicio comenzó este mismo mes.

«Más de 290 inmigrantes fueron detenidos en los primeros siete meses de este año», declararon en la reunión del CNA.

Bórtnikov concretó que dos de estos 18 ataques fueron planeados por los servicios secretos ucranianos.

«El número de casos de actividades terroristas en las que participan ciudadanos de países de Asia Central está aumentando y algunas organizaciones terroristas internacionales, así como los servicios secretos ucranianos, están interesados en reclutarles», añadieron desde el comité.

Los informes por parte de las autoridades sobre detenciones y acusaciones de casos de ‘terrorismo’ y ‘alta traición’ han aumentado considerablemente en el último año. EFE

