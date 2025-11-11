Los solicitantes de asilo podrán seguir viviendo en el hotel inglés blanco de protestas

Londres, 11 nov (EFE).- Los solicitantes de asilo podrán seguir viviendo en un hotel de Epping Forest, en el sureste de Inglaterra, que el pasado verano fue centro de las protestas de vecinos y grupos de extrema derecha por la presencia de un etíope acusado de agresión sexual, según dictaminó este martes el Tribunal Superior de Londres.

El Ayuntamiento de Epping Forest intentó impedir que los migrantes residieran en el Hotel Bell de esa localidad, bajo el argumento de que su propietario había infringido las normas urbanísticas al no usar el establecimiento para su teórica función como alojamiento de visitantes o turistas.

El tribunal desestimó la petición del ayuntamiento, que pedía una orden judicial para poner fin al alojamiento de solicitantes de asilo en ese hotel del condado inglés de Essex.

El pasado verano se organizaron numerosas protestas frente al hotel tras la detención de un solicitante de asilo etíope que vivía allí en ese momento. El individuo fue declarado culpable de agresión sexual a una menor de edad y deportado a su país.

El tribunal aceptó que «el comportamiento delictivo de un pequeño número de solicitantes de asilo» alojados en el establecimiento había hecho «aumentar el temor a la delincuencia» entre los residentes locales.

Sin embargo, rechazó la idea de que el propietario del hotel, Somani Hotels, hubiera incurrido en un «abuso flagrante o persistente del control urbanístico».

También consideró que hay una «necesidad continua» de alojar a los solicitantes de asilo para que el Ministerio de Interior pueda cumplir con sus obligaciones legales.

Ante la creciente polémica, el Gobierno laborista ha prometido que dejará de utilizar los hoteles para cuando termine la actual legislatura, en 2029. EFE

