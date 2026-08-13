Los ucranianos contemplan en medio de la guerra la lluvia de las Perseidas tras el eclipse

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Leópolis (Ucrania), 13 ago (EFE).- Miles de ucranianos han contemplado el pico de la lluvia de meteoros de las Perseidas después de presenciar un eclipse solar parcial, en un intento por disfrutar de un momento de belleza y descanso en medio de los continuos ataques aéreos rusos.

El eclipse parcial fue visible principalmente en el oeste de Ucrania, donde, en su punto máximo, hasta el 44 % de la superficie del Sol quedó cubierta, explicó a EFE Maksim Tsizh, científico del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional Iván Frankó de Leópolis.

«Aquí tenemos suerte, porque los ataques rusos no nos han alcanzado estos últimos días», dijo.

Junto con su pareja, visitó un lugar cerca de Leópolis, una ciudad que fue alcanzada por misiles por última vez hace dos semanas, para obtener la mejor vista posible del eclipse.

El interés por el eclipse parcial fue elevado, señaló Tsizh, y muchas personas buscaron lugares que ofrecieran una vista despejada. Los habitantes de la zona, incluido el alcalde de Leópolis, Andrí Sadoví, compartieron fotografías del fenómeno.

En cambio, la lluvia de meteoros de las Perseidas pudo observarse en toda Ucrania.

Aunque continuará durante varias semanas más, despertó un interés especial en ciudades como Kiev y Járkov al alcanzar su máximo durante la noche del miércoles al jueves, con entre 50 y 100 meteoros visibles por hora.

«No olviden salir y ver al menos algo hermoso en medio de toda esta locura», publicó en las redes sociales Anna, una residente de Kiev, ciudad atacada casi a diario con drones y misiles balísticos.

Muchos ucranianos hicieron planes para salir de sus ciudades hacia el campo antes del toque de queda para tener una visión más clara, mientras que otros observaron el cielo desde las calles o los balcones de sus apartamentos.

«En medio de los edificios altos, justo en el patio, nos tumbamos sobre las esterillas, miramos al cielo y nos reímos. Como si por un momento no hubiera guerra», decía otro ucraniano en redes sociales.

«Me cautiva la sensación de la grandeza y la infinitud del espacio», declaró a EFE Raya Peretiatko, una fotógrafa de Járkov, ciudad del este de Ucrania situada a solo 25 kilómetros de la frontera rusa y del frente.

Peretiatko, que no permitió que la guerra interrumpiera su pasión por observar fenómenos astronómicos, contempló el cielo durante las dos noches anteriores después de asegurarse de que «lo único que cae del cielo son estrellas».

Normalmente, la contaminación lumínica de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, dificultaría la observación de los meteoros.

Pero, debido al toque de queda y a la amenaza de ataques, el alumbrado exterior se apaga por la noche, sumiendo a la ciudad de 1,3 millones de habitantes en una oscuridad casi total y ofreciendo a los residentes una visión más clara del cielo.

«Desde mi balcón podía ver algunos meteoros y también un incendio después de un ataque ruso contra un suburbio del norte», relató Peretiatko.

Las luces también se apagaron en Cherníguiv, en el noreste de Ucrania, después de una explosión provocada por un ataque con drones rusos.

«Lo único positivo fue que esto coincidió con el punto máximo de las Perseidas», señaló Yevgenia Savosko, residente de la ciudad, que permaneció despierta después de la explosión, ocurrida a las 02.00 de la madrugada, para contemplar las estrellas pese al frío.

«Probablemente fue la única vez que una explosión me despertó y vi algo agradable», afirmó.

Otros ucranianos compartían la fugaz «magia» de presenciar la lluvia de meteoros a pesar de los más de 130 drones de largo alcance que atacaron distintas partes del país durante la noche. EFE

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