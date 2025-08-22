Lula manifiesta su solidaridad con Colombia por los atentados que dejaron veinte muertos

Bogotá, 22 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó este viernes en Bogotá su solidaridad con Colombia por los atentados del jueves contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron al menos veinte muertos y más de setenta heridos, ambos atribuidos a disidencias de las antiguas FARC.

«Quiero expresar mi solidaridad al Gobierno del presidente (colombiano, Gustavo) Petro y al pueblo colombiano por los ataques que ocurrieron ayer en Cali y Antioquia, que han dejado muertos y heridos», expresó el mandatario brasileño durante la V Cumbre de Presidentes de Países Amazónicos que se celebra este viernes en la capital colombiana.

Colombia fue sacudida el jueves por un ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), que dejó trece uniformados muertos y cuatro heridos, y otro contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali (suroeste), en el que murieron siete personas y 79 quedaron heridas.

«Nuestros corazones están con las víctimas y sus familias. El Gobierno de Brasil rechaza estas acciones que son un atentado a la seguridad pública y a la estabilidad política y social del país», añadió Lula en el acto, en el que también participó el presidente colombiano y su homólogo boliviano, Luis Arce.

En el caso del helicóptero, el ataque ha sido atribuido al frente 36 de las disidencias de las FARC, dirigido por alias Calarcá Córdoba, con el que el Gobierno mantiene negociaciones de paz, y del atentado en Cali se responsabiliza al Estado Mayor Central (EMC), cuyo jefe es Néstor Vera, alias Iván Mordisco, con el que los diálogos se rompieron el año pasado. EFE

