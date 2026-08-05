Más de 100 muertos en India por inundaciones y aludes causados por el monzón

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Inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas han causado más de 100 muertos desde julio en India, revelaron datos oficiales este miércoles, mientras miles de personas han tenido que huir de sus hogares anegados.

Si bien el monzón trae cada año precipitaciones de las que dependen los agricultores, los científicos afirman que el cambio climático está haciendo que este fenómeno sea cada vez más errático, impredecible y mortal en todo el sur de Asia.

Imágenes de la AFP han captado a residentes de toda India utilizando balsas y botes inflables para llegar a terrenos más elevados.

El estado de Assam, en el noreste, es uno de los más afectados por las lluvias anuales y ya contabiliza al menos 87 fallecidos, según el jefe de gobierno regional Himanta Biswa Sarma.

Solo en su distrito de Sivasagar, el más golpeado, han muerto unas 47 personas, mientras varias zonas siguen bajo el agua.

Las autoridades estatales han pedido donaciones económicas a la población para apoyar los esfuerzos de socorro y rehabilitación.

«La devastación aquí no se parece a nada que estas zonas hayan presenciado antes», publicó Sarma en la red social X.

En el estado sureño de Kerala, su jefe de gobierno, VD Satheesan, dijo que al menos 15 personas han perdido la vida y siete están desaparecidas tras varios días de fuertes lluvias.

Se instalaron más de 300 campamentos de socorro en esa región, que dan refugio a más de 10.000 personas, después de que el monzón provocara deslizamientos y los ríos desbordados rompieran sus diques.

Estos desastres son un fenómeno anual en toda India tras largos veranos en la región, cuando muchas partes del país se enfrentan a la escasez de agua y a la sequía.

La vecina Sri Lanka también ha sufrido lluvias monzónicas inusualmente intensas que han provocado inundaciones repentinas y aludes, lo que ha cobrado la vida de al menos ocho personas desde el lunes, según el Centro de Gestión de Desastres.

Unas 12.000 personas han tenido que abandonar sus hogares inundados en la región central del país.

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