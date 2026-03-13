Más de 50 heridos en el norte de Israel tras nuevos ataques iraníes

2 minutos

Redacción Internacional, 13 mar (EFE).- Nuevos ataques desde Irán contra Israel en la madrugada de este viernes han dejado casi seis decenas de personas heridas, según la información del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) recogida por medios locales.

Tras varias oleadas de bombardeos iraníes, que se suceden cada noche desde que empezó el conflicto entre Israel y Estados Unidos contra Teherán, el MDA informó de que la metralla de un nuevo ataque sobre el norte de Israel inflingió daños sobre un edificio y varias casas, además de herir al menos a 58 personas.

Según el servicio de emergencias, dos personas fueron evacuadas a hospitales, una mujer de 34 años en condición moderada por heridas de metralla en su espalda y una joven de 17 años.

La mayoría de los afectados tienen heridas provocadas por vidrio, según explicó un portavoz del MDA al medio israelí Jerusalem Post.

Este ataque es uno de los que ha tenido un impacto más amplio en las últimas jornadas, después de que Irán y el grupo chií libanés Hizbulá hayan lanzado misiles y drones contra Israel.

Desde el inicio de la guerra, desatada por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Teherán, doce personas han fallecido en el Estado judío.

Israel también ha mantenido ataques constantes contra el Líbano, que han provocado al menos 630 muertos, y contra Irán, con una cifra desconocida de víctimas mortales ya que el país no ofrece un balance oficial desde el jueves, 5 de marzo, cuando la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa informó de que 1.230 habían muerto hasta el día anterior, en la que era la quinta jornada de guerra. EFE

