México: Aumentan a diez los muertos en el accidente de un jet privado

2 minutos

Ciudad de México, 16 dic (EFE).- Los diez ocupantes de un jet privado murieron en un accidente ocurrido el lunes cuando al aparato se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el central Estado de México, anunció este martes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que tiene que realizarse el peritaje de la Fiscalía General de la República (FGR) antes de poder identificar la causa del desplome de la aeronave; aunque admitió que podía ser un fallo técnico.

«Todos fallecieron, incluido el piloto (…) La Fiscalía General de la República tiene que hacerlo (el peritaje)”, dijo Sheinbaum, quien detalló que se trataba de una familia que viajaba desde Acapulco hacia Toluca, incluidos tres menores de edad.

La actualización de la mandataria ocurre tras el reporte difundido el lunes por Protección Civil del Estado de México, que informó que la cifra de fallecidos había aumentado a siete, luego de que los servicios de emergencia localizaran cuerpos en el sitio del impacto.

En ese momento, las autoridades precisaron que el avión transportaba a ocho pasajeros, además del piloto y el copiloto, para un total de diez personas.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el accidente ocurrió alrededor de las 12:31 hora local del lunes, al sur de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, a 65 kilómetros al oeste de Ciudad de México.

La aeronave involucrada era un jet modelo Cessna Citation 650, con ruta del puerto de Acapulco (suroeste) hacia Toluca (centro), y que se activaron de inmediato los servicios de emergencia y la coordinación interinstitucional, precisó la SICT. EFE

