Machado agradece al gendarme argentino por «hablar con la verdad» tras salir de Venezuela

Caracas, 10 mar (EFE).- La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado agradeció este martes al gendarme argentino Nahuel Gallo, en una videollamada, por «hablar con la verdad» luego de su liberación el 1 de marzo y posterior salida de Venezuela, donde estuvo detenido desde diciembre de 2024.

«Lo que tú has hecho, de hablar con la verdad, es tan valiente y es tan necesario porque, al final, esta es una lucha por la verdad, por la vida, por la justicia, y es muy importante que se sepa la verdad, Nahuel, así que te quiero agradecer en nombre de todos los venezolanos», expresó Machado, según un video compartido en X por el equipo de prensa de la opositora.

La exdiputada le aseguró que no va a dejar de luchar «hasta que salga libre el último» preso político en Venezuela, donde marcha un proceso de amnistía para casos de este tipo de detenidos vinculados a 13 hechos concretos entre 1999 y 2026.

«Quiero que sepas que nos vamos a reencontrar y te vamos a recibir en una Venezuela libre, a ti, a tus hijos», agregó.

Por su parte, el gendarme argentino expresó su deseo de que «salgan pronto» los presos políticos recluidos en el Rodeo I, la cárcel cercana a Caracas donde estuvo detenido durante 448 días y que recientemente describió como un «lugar de tortura psicológica».

Gallo, de 34 años, fue detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela el 8 de diciembre de 2024, acusado de supuestamente participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual mandataria encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

El pasado 4 de marzo, Gallo dijo que el Rodeo 1 «no es un lugar muy, muy bueno» del que no está listo para hablar «en estos momentos».

La liberación del gendarme, que regresó a su país el 2 de marzo, se logró a partir de gestiones entre los presidentes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

La intervención de la AFA causó sorpresa en medio del conflicto político y judicial entre el Gobierno argentino y la AFA, con el presidente de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, en el centro de la controversia por acusaciones de corrupción en su contra y su negativa a convertir los clubes argentinos en sociedades anónimas, como quiere el Ejecutivo de Javier Milei.

En Venezuela, todavía queda detenido otro ciudadano argentino, el abogado Germán Giuliani. EFE

csm/ls/jrh

(video)

