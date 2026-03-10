Machado denuncia que región venezolana está devastada por la «explotación minera criminal»

Caracas, 9 mar (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado afirmó este lunes que el estado amazónico Bolívar está devastado por la «explotación minera criminal», una denuncia publicada minutos antes del inicio de la sesión parlamentaria en la que se aprobó, en primera discusión, el proyecto de ley de minas, que aún deberá superar un segundo debate para quedar sancionada.

«Bolívar es la demostración de la devastación y el fracaso del socialismo chavista. Nuestras selvas y ríos devastados con la explotación minera criminal, comunidades enteras acabadas, las empresas vueltas chatarra, la gente pasando hambre», aseguró la también premio Nobel de la Paz en su cuenta de X.

En Bolívar, el estado más grande de Venezuela y que limita con Brasil y Guyana, está el Arco Minero del Orinoco, una región donde predominan bauxita, tierras raras, hierro, oro y otros minerales, según el Plan Sectorial Minero 2019-2025 elaborado por el Gobierno de Nicolás Maduro para explotar la zona.

Machado prometió regresar «pronto» a Venezuela y construir un país «poderoso, justo, libre y productivo», dado que se encuentra fuera del territorio desde diciembre pasado, cuando viajó a Noruega a recibir el Premio Nobel de la Paz, tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el chavismo.

Este lunes, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el proyecto de una ley de minas, que busca aumentar las garantías jurídicas para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.

La nueva normativa deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final, en el que se discutirá cada uno de sus artículos.

El viernes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La emisión de esta licencia se dio días después de la reunión en Caracas entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

El sábado, la ONG SOS Orinoco consideró, en un comunicado, que esta licencia mantiene el «ecocidio y blanquea la riqueza criminal» que asegura existe en regiones de la Amazonía venezolana, que comprende además de Bolívar, los estados Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil) y Delta Amacuro (noreste).

A juicio de esa organización, la autorización requiere que Estados Unidos proporcione «planes de debida diligencia de la cadena de suministro», aunque, añadió, «no hay forma de supervisar lo que ocurre dentro de Minerven o en las Áreas Protegidas remotas del sur de Venezuela, donde toda la minería está prohibida por ley». EFE

rbc/sbb