Machado expresa sus «mejores deseos» a De la Espriella ante «etapa desafiante» en Colombia

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Caracas, 7 ago (EFE).- La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, expresó sus «mejores deseos» al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a su equipo ante «esta etapa desafiante», después que este viernes el abogado ultraderechista jurase como mandatario para el periodo 2026-2030.

«Mi fuerza y mejores deseos al presidente Abelardo de la Espriella y a todo su equipo de gobierno en esta etapa desafiante que emprenden hoy al servicio del querido pueblo colombiano», escribió la exdiputada en X.

Según Machado, Colombia «arranca ya un proceso de fortalecimiento institucional y democrático, y Venezuela lo hará muy pronto».

En ese momento, prosiguió, ambos países trabajarán «en conjunto para lograr garantizar el ejercicio pleno» de la soberanía nacional en sus respectivos territorios, la seguridad de sus poblaciones y la prosperidad de las dos naciones vecinas.

«Como pueblos hermanos, unidos por una historia y una cultura común, sabemos que también nuestro futuro está indisolublemente enlazado», expresó la opositora, quien también deseó «mucho éxito» a De la Espriella y «todas las bendiciones para los colombianos».

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, estrecho aliado de Machado, envió un saludo al nuevo presidente colombiano y expresó que los destinos de ambos países «están atados por la geografía y por su historia común».

«Desde Venezuela extendemos todo nuestro apoyo para que su gestión logre traer paz y prosperidad al hermano pueblo de Colombia y que Venezuela, pronto, muy pronto, pueda encaminarse por el mismo sendero. ¡Eso es lo que necesitamos: naciones libres, democráticas, con instituciones sólidas», escribió en X.

La ceremonia de investidura se celebró en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

«Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia», dijo De la Espriella, de 48 años, al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien acto seguido le impuso la banda presidencial para suceder al ahora expresidente Gustavo Petro.

Posteriormente, en su primer discurso como mandatario, anunció un giro en la política de seguridad y lucha contra las drogas, al afirmar que se acabó la vía del diálogo con los grupos armados ilegales.

Además, aseguró que, con su llegada al poder, el Gobierno atacará «sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia». EFE

csm/lpm