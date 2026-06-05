Macron admite fallos de la Justicia en el caso de la muerte de una niña de 11 años

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París, 5 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, admitió este viernes que «está claro» que la reciente desaparición y muerte de una niña de once años llamada Lyhanna, en el sur del país, ha revelado «fallos» de la justicia, dado que el hombre arrestado como sospechoso del suceso acumulaba denuncias por abusos a menores.

«Está claro que hay una disfunción y no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto fallos. Ahora hay que aclararlos», dijo el jefe de Estado a la prensa, durante una visita oficial a Montenegro.

Sus declaraciones se produjeron después de que ayer las autoridades encontraran el cuerpo de una niña -cuya autopsia confirmó esta tarde que era Lyhanna- en una explotación agrícola de la localidad de Puycasquier, cerca del lugar donde desapareció el viernes tras salir del colegio, en el departamento de Gers.

Macron se manifestó «impactado» y reconoció que las cosas no ocurrieron como deberían respecto al presunto sospechoso, un hombre de 41 años llamado Jérôme Barella que nunca fue detenido para ser interrogado pese a acumular denuncias por presunta violencia sexual contra menores.

«No podemos aceptar lo que ha pasado; no podemos mirar a la cara a su familia y decirles que todo funcionó bien, porque no es cierto; al igual que ustedes, estoy consternado por lo ocurrido», recalcó el presidente.

Esta mañana, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó a un encuentro a los ministros de Interior y de Justicia, Laurent Nuñez y Gérald Darmanin, para hacer un balance de la situación, que ha despertado una fuerte indignación en el país. Además, Darmanin convocó el lunes a todos los fiscales generales de la nación a una reunión de trabajo en París

El ministro de Justicia pide «disculpas»

«El sistema judicial no protegió a Lyhanna», lamentó esta noche Darmanin, quien, «en nombre de la justicia, como ministro», ofreció sus «disculpas» a la familia de la niña y «al pueblo francés, que está legítimamente conmocionado y aterrorizado al ver tales fallos».

En una entrevista en el informativo de TF1, el ministro aseguró que sacará «todas las conclusiones necesarias», tras reconocer que hubo fallos «en el seguimiento de las denuncias» presentadas en los últimos años contra el sospechoso de abusar sexualmente de menores y que habrá «sanciones» si se confirman «fallos y mala conducta profesional».

«Estoy furioso por esta situación» y por las deficiencias del sistema judicial, denunció, señalando «un fallo masivo» en el manejo penal del caso del detenido por la muerte de la pequeña.

Darmanin declaró que había solicitado a la fiscalía que priorizara las denuncias de violencia sexual contra mujeres y niños. Precisó que actualmente existen tres millones «pendientes y estancadas en comisarias y brigadas de gendarmería», de las cuales «70.000 se refieren a violación o agresión sexual».

Jérôme Barella había sido objeto de al menos cinco acusaciones por abusos sexuales y violación de menores, dos de ellas archivadas y otras aún en curso.

Lyhanna desapareció el viernes 29 de mayo tras salir de su colegio en Fleurance, en el departamento de Gers (suroeste de Francia) y se subió supuestamente al vehículo de Barella, que era el padre de una de sus mejores amigas.

Fue detenido y, aunque él negó haber secuestrado a la niña, los investigadores identificaron numerosas contradicciones en su declaración sobre lo ocurrido. EFE

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