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Macron pide calma y reabrir los centros educativos tras semanas de protestas estudiantiles

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París, 28 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este miércoles que los institutos de secundaria reanuden las clases el próximo lunes, tras las vacaciones de otoño, e instó a rebajar la tensión después de semanas de protestas estudiantiles.

«Deseo que, a la vuelta de las vacaciones de Todos los Santos, los institutos puedan reabrir, porque cuando hablamos del futuro de nuestros jóvenes, es necesario que puedan volver a clase», afirmó Macron en una entrevista difundida por el canal de YouTube HugoDécrypte.

Macron sostuvo que las reivindicaciones de los estudiantes habían sido escuchadas por el Gobierno y defendió el restablecimiento de la normalidad en los centros educativos. «Lo que quiero, sobre todo, es que puedan volver a las clases, que vuelva la calma y que los institutos puedan reabrir en buenas condiciones», recalcó. EFE

cat/atc/gad

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