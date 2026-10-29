Macron pide calma y reabrir los centros educativos tras semanas de protestas estudiantiles

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(Actualiza con más declaraciones de Macron)

París, 28 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este miércoles que los institutos de secundaria reanuden las clases el próximo lunes, tras las vacaciones de otoño, e instó a rebajar la tensión después de semanas de protestas estudiantiles.

«Deseo que, a la vuelta de las vacaciones de Todos los Santos, los institutos puedan reabrir, porque cuando hablamos del futuro de nuestros jóvenes, es necesario que puedan volver a clase», manifestó Macron en una entrevista difundida por el canal de YouTube HugoDécrypte, dirigido a una audiencia juvenil.

Macron sostuvo que las reivindicaciones de los estudiantes habían sido escuchadas por el Gobierno y defendió el restablecimiento de la normalidad en los centros educativos.

«Lo que quiero, sobre todo, es que puedan volver a las clases, que vuelva la calma y que los institutos puedan reabrir en buenas condiciones», recalcó el jefe de Estado.

Tras un mes de manifestaciones y de bloqueos de centros escolares, el Gobierno anunció el pasado lunes las primeras medidas para responder a las demandas de los jóvenes, entre ellas la sustitución progresiva de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, antes de 2028.

Macron afirmó que su Gobierno trabajaría también en mejorar las condiciones materiales de los centros educativos, otra de las reivindicaciones del movimiento, mediante un calendario concreto de actuaciones, entre otros compromisos, y no eludió la autocrítica.

«No fuimos lo suficientemente rápidos, colectivamente, en nuestra respuesta. Deberíamos haber actuado más rápido, yo incluido», admitió el mandatario en respuesta a la ira de los estudiantes de secundaria.

Las organizaciones estudiantiles consideraron insuficientes los anuncios y llamaron a continuar las movilizaciones durante los próximos días, mientras que sus representantes serán recibidos este jueves por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, al que acusan de exceso de contundencia policial frente a sus manifestaciones.

Precisamente, Macron calificó de «fracaso colectivo» los episodios de violencia registrados durante las movilizaciones estudiantiles y expresó su «apoyo y compasión» tanto a los estudiantes heridos como a los agentes de las fuerzas de seguridad.

Afirmó, en este sentido, que ni los jóvenes que participaron en las protestas ni los policías que intervinieron lo hicieron con la intención de verse envueltos en situaciones tan graves.

Preguntado por las lesiones sufridas por estudiantes, entre ellas la pérdida de un ojo por parte de un joven de dieciséis años en Tours y la amputación de una mano a otro de quince años en Lens, tras la explosión de una granada policial, Macron afirmó que esos casos le causaban un profundo dolor y subrayó que «nada justifica» esas consecuencias.

El presidente francés explicó que no había hecho declaraciones de forma específica sobre el movimiento estudiantil hasta hoy porque sus testimonios anteriores se referían a los disturbios, saqueos y ataques registrados el 17 de octubre, y no a las semanas precedentes de movilización estudiantil, que comenzó a finales de septiembre.

También señaló que se habían abierto más de cincuenta investigaciones relacionadas con posibles actuaciones irregulares de las fuerzas de seguridad, pero defendió la necesidad de mantener el orden público.

Macron reconoció una vez más que la respuesta policial inicial no había estado suficientemente preparada para los acontecimientos del 17 de octubre, cuando grupos de «de delincuentes que a menudo venían de los barrios periféricos» atacaron edificios públicos y comercios en los centros de varias ciudades, lo que creó una «situación sin precedentes», dijo.

El mandatario atribuyó la magnitud de los disturbios de aquel día a una combinación de falta de anticipación, actuación de grupos de extrema izquierda y saqueos.

Antes del 17 de octubre, la ira social era «subestimada por los servicios de inteligencia», manifestó Macron, convencido de que este movimiento de protesta que sacude Francia es «una expresión multifacética de la ira social».

En cualquier caso, consideró que «no hay demandas que justifiquen lo que vimos el 17 de octubre».

Los estudiantes tienen previsto acudir el viernes a la ‘cacerolada’ convocada por los ‘chalecos amarillos’ en diversos puntos del país, incluida la puerta de la Asamblea Nacional.

Y, al día siguiente, se sumarán a las manifestaciones que sindicatos y ‘chalecos amarillos’ han convocado en todo el país por tercer sábado consecutivo en protesta del encarecimiento del costo de la vida y en defensa de los servicios públicos.

A partir del lunes relanzarán los bloqueos de institutos tras el final de las vacaciones escolares y el 5 de noviembre participarán en la jornada de huelga general convocada por los sindicatos. EFE

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