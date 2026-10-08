Macron y Steinmeier buscan reforzar la alianza franco-alemana y su papel en Europa

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(Actualiza con una declaración de Macron)

París, 8 oct (EFE).- Francia y Alemania buscan reforzar su alianza y su papel conjunto en Europa durante la visita de Estado que el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, realiza este jueves y el viernes a París y Gironda, en un viaje que combina actos de marcado carácter simbólico con proyectos de cooperación en espacio, defensa e innovación, según el Elíseo.

Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender, han sido recibidos en la mañana de este jueves en París por el presidente Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, en una ceremonia en el Arco del Triunfo, donde los mandatarios han depositado una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido.

«Francia y Alemania saben el precio de la guerra, la exigencia de la reconciliación y el valor de la paz. Sellada en la Historia, nuestra amistad es nuestra fuerza y una promesa para toda Europa», destacó Macron en un mensaje en sus redes sociales en el que dio la bienvenida a su «querido amigo» Steinmeier.

El programa incluye después una reunión bilateral en el Palacio del Elíseo y una declaración conjunta ante la prensa después del mediodía, antes de una cena de Estado ofrecida por Macron.

El Elíseo presentó la visita como una ocasión para poner de relieve la historia común de ambos países y la profundidad de su relación, pero también para avanzar en una agenda centrada en una Europa «fuerte, democrática y soberana».

La Presidencia francesa considera que París y Berlín tienen una responsabilidad particular en el fortalecimiento de Europa y pretende dar continuidad a sus compromisos estratégicos en materia de seguridad europea.

El desplazamiento se produce después de la visita de Estado que Macron realizó a Alemania en 2024 y en el marco de los compromisos adoptados en el Consejo de Ministros franco-alemán, celebrado en julio pasado en Brühl (Alemania).

Espacio, innovación y defensa

La visita continuará el viernes en Gironda (suroeste), donde los dos presidentes visitarán la empresa espacial The Exploration Company, el grupo aeroespacial ArianeGroup y el centro de investigación Laser Mégajoule, lo que permitirá poner el foco en algunos de los principales ámbitos de cooperación entre ambos países, según el Elíseo.

La visita a The Exploration Company estará vinculada a la cooperación espacial, mientras que el paso por ArianeGroup permitirá destacar los proyectos franco-alemanes relacionados con los lanzadores y el acceso autónomo de Europa al espacio.

El programa culminará en el Laser Mégajoule, una instalación de investigación vinculada a la simulación necesaria para la disuasión nuclear francesa.

Según el Elíseo, estos encuentros servirán para mostrar que la relación bilateral se extiende desde la cooperación industrial y tecnológica hasta la defensa y la soberanía europea.

París quiere además que la alianza franco-alemana avance hacia un nuevo marco de cooperación en investigación, innovación, defensa y protección de la democracia, más allá de la tradicional dimensión histórica de reconciliación entre ambos países.

Una relación con dimensión europea

La visita también pretende subrayar los vínculos entre las sociedades francesa y alemana como parte de la construcción europea.

Entre los proyectos mencionados por la presidencia francesa figuran el refuerzo de la cooperación en materia de juventud y nuevas iniciativas en el ámbito de los medios de comunicación y la lucha contra la manipulación de la información.

El objetivo, según el Elíseo, es que la relación franco-alemana se traduzca en proyectos concretos capaces de reforzar la soberanía y la seguridad de Europa. EFE

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