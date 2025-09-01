The Swiss voice in the world since 1935

Maduro advierte con declarar «en armas» a Venezuela si es agredida

Caracas, 1 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes de la posibilidad de declarar «en armas» a su país en caso de que afronte una agresión extranjera, en medio de las tensiones con Estados Unidos, que ha desplegado buques en el mar Caribe como parte de sus acciones contra el narcotráfico.

«Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas», afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

El gobernante aclaró que se trataría de una estrategia «eminentemente defensiva» que, aseguró, incluiría, «dos formas de lucha», una diplomática y otra armada. EFE

