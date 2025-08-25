Maluma destaca en un concierto que Colombia tiene «mucho» que «aprender» de El Salvador

1 minuto

San Salvador, 25 ago (EFE).- El cantante colombiano Maluma destacó el fin de semana durante un concierto en San Salvador que su país, Colombia, tiene «mucho» que «aprender» de El Salvador, según publicaciones de este lunes de medios internacionales.

«Me alegra muchísimo la situación que está pasando el país, Salvador. Felicidades, desde que llegué la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas», dijo el cantante, según videos publicados en X, durante su concierto la noche del sábado en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González.

Maluma añadió que «como colombiano les tengo que decir que tenemos muchísimo que aprender al país hermano, El Salvador».

Maluma ofreció en la capital San Salvador un concierto como parte de su gira ‘+Pretty +Dirty World Tour’.

El Salvador se encuentra desde hace más de tres años bajo un régimen de excepción -que suspende garantías constitucionales- para combatir a las pandillas y al que el Gobierno del presidente Nayib Bukele atribuye la baja de homicidios en el país, que durante años fue considerado uno de los más peligrosos del mundo.

Aunque esta medida, implementada por el Gobierno y que se ha convertido en la única contra las maras, es aceptada por buena parte de la población salvadoreña y por los gobiernos de algunos países, es señalada de violentar derechos, según organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.EFE

sa/mt/ad