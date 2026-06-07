Marcha rinde homenaje a niña muerta en Francia entre críticas a fallos judiciales

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Miles de personas rindieron este domingo un homenaje a Lyhanna, una niña de 11 años cuyo presunto asesinato a manos de un hombre con denuncias previas por pederastia conmocionaron Francia y generaron críticas al sistema judicial.

La menor desapareció el 29 de mayo en el pequeño pueblo de Fleurance, en una zona rural del suroeste de Francia, y la última vez que se la vio con vida fue subiendo al auto del acusado, padre de una amiga de la niña.

Su cadáver se halló días después en un silo agrícola abandonado, mientras que la ira aumentaba a medida que se conocía que el sospechoso Jérôme B., que fue detenido, contaba con varias denuncias por pederastia, pero ninguna condena.

«Lyhanna. Nunca más. Te queremos. Te echamos de menos», rezaba la pancarta que, acompañada de una fotografía de la víctima sonriente, abría la marcha en Fleurance, la localidad de 6.000 habitantes donde vivía.

Los padres y el hermano de la menor encabezaban la marcha vestidos de blanco, como las miles de personas, algunos con rosas blancas en la mano, que los acompañaron.

«Tengo dos hijos, una niña de 12 años y un niño de 12. Podría haberle pasado a mi familia», dijo emocionada a AFP Céline Camus, una mujer de 41 años, que anima a las niñas víctimas de agresiones a hablar.

En Montestruc-sur-Gers, donde reside el sospechoso, el cartel del pueblo fue cubierto con una sábana blanca en la que se leía: «Pena de muerte para los pederastas», constató el domingo un fotógrafo de AFP.

Las autoridades no informaron por ahora sobre las causas del fallecimiento de la menor ni si fue agredida sexualmente.

La desaparición y muerte de Lyhanna provocaron un sismo en Francia, donde, a menos de un año de la próxima elección presidencial, toda la clase política se hizo eco de la tragedia con críticas a la justicia o al gobierno.

«Está claro que ha habido un fallo y que no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto deficiencias. Ahora hay que aclararlas (…) Es inaceptable», aseguró el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron.

En el punto de mira está especialmente una denuncia presentada en 2025 contra el sospechoso por violación de una menor, que estaba siendo investigada por la fiscalía de Auch, aunque nunca se detuvo ni se interrogó al hombre.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, prometió medidas disciplinarias si se confirman fallos, pero el principal sindicato de magistrados consideró que se busca «una cabeza de turco».

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