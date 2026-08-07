Marruecos eleva a 14 los muertos y 236 los heridos en la avalancha migratoria de Ceuta

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Rabat, 7 ago (EFE).- Al menos 14 personas murieron en el lado marroquí de la frontera y otras 236 resultaron heridas durante la avalancha migratoria de la semana pasada en los alrededores de la ciudad autónoma española de Ceuta, según un nuevo balance preliminar difundido este viernes por las autoridades marroquíes.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, estatal) precisó que 136 civiles sufrieron heridas leves y que otros 13 fueron trasladados a centros hospitalarios, principalmente por fracturas o para someterse a pruebas médicas. Además, 87 agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes recibieron atención médica.

En el lado marroquí de la frontera Ceuta fueron detenidas alrededor de 100 personas, entre ellas 11 menores que fueron ingresados a centros de infancia. De ese total, 69 permanecen en prisión preventiva y 14 están juzgados en libertad condicional, mientras que seis casos fueron archivados por falta de delito.

En relación con los incidentes registrados en Beni Ensar, junto a la ciudad española de Melilla, 23 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Nador, entre ellas dos extranjeros, y otros 11 menores quedaron sometidos a investigación judicial.

El balance de víctimas mortales presenta una fuerte discrepancia entre Marruecos y España. Mientras el CNDH sitúa en 14 los fallecidos en el lado marroquí en el lugar de los 11 anunicados el pasado domingo por el Ministerio marroquí del Interior. Las autoridades de Ceuta han comunicado una cifra de 82 muertos.

El organismo estatal explicó que los disturbios desencadenados en la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq, cerca de Ceuta) por la avalancha migratoria provocaron la destrucción de 61 vehículos particulares, 15 motos y 14 vehículos de las fuerzas de seguridad.

Según el CNDH, las redes sociales desempeñaron un papel central en la movilización. El organismo documentó mensajes difundidos las redes sociales que llamaban a acudir a Castillejos y ofrecían instrucciones sobre horarios, rutas y equipamiento para cruzar a nado.

El CNDH analizó 23 grupos de Facebook que reunían conjuntamente a más de 1,08 millones de miembros y publicaban una media de 1.400 mensajes diarios. El organismo detectó además contenidos que podrían estar relacionados con intermediarios o redes dedicadas a facilitar cruces irregulares.

La difusión de una interpretación incorrecta de la decisión del Tribunal Supremo español, según la cual los migrantes interceptados en el mar no podían ser devueltos de forma inmediata, contribuyó a impulsar las convocatorias, según el CNDH.

Hoy mismo, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) elevó a 141 la cifra total de muertos en las recientes avalanchas migratorias registradas en las fronteras de Marruecos con las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. EFE

ms/fpa