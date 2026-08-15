Marruecos eleva a 148 los migrantes interceptados cerca de la frontera con Ceuta

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Castillejos (Marruecos), 15 ago (EFE).- Las fuerzas marroquíes interceptaron este sábado a 148 migrantes, en su mayoría subsaharianos, que pretendían cruzar de forma irregular desde Fnideq (Castillejos) a Ceuta, informaron a EFE fuentes de Seguridad.

Fuerzas de Seguridad marroquíes cargaron hoy contra cientos de migrantes en colinas distantes unos tres kilómetros de la frontera con territorio español, en las afueras de Fnideq, para evitar un nuevo salto masivo a Ceuta.

Durante las cargas, en las que los agentes contaron con el soporte de helicópteros, drones y perros policía, se utilizaron gases lacrimógenos.

De las 148 personas interceptadas hasta ahora, 128 son originarios de países del África subsahariana y 20 de nacionalidad marroquí, según las fuentes consultadas.

Las citadas fuentes subrayaron que estas operaciones de seguridad continuarán y se mantendrán, en coordinación con todos los dispositivos de seguridad y las autoridades locales, y destacaron que hoy no se ha registrado ninguna infiltración colectiva de migrantes irregulares hacia la ciudad de Ceuta.

Además, agregaron, las operaciones preventivas realizadas en los últimos días por la Dirección General de la Seguridad Nacional han permitido la detención de 61 sospechosos de incitación y promoción de llamadas a la migración irregular a través de las redes sociales.EFE

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(foto)(vídeo)