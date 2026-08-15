Marruecos intercepta a decenas de migrantes tras intentos fallidos de cruzar a Ceuta

Compartir

1 minuto

Castillejos (Marruecos), 15 ago (EFE).- Alrededor de una treintena de personas, en su mayoría migrantes subsaharianos, fueron interceptados este sábado por fuerzas de seguridad marroquíes en las afueras de Fnideq (Castillejos en español) tras intentar cruzar la frontera con la ciudad española de Ceuta de forma irregular.

Las retenciones, según constató EFE, se registraron en una zona montañosa de las inmediaciones de Fnideq, donde las fuerzas de seguridad marroquíes frustraron el intento masivo de cruce a Ceuta de varios cientos de migrantes.

Muchos de los retenidos portaban picos y otras herramientas supuestamente destinadas a ayudarles a saltar la valla fronteriza del enclave español en el norte de África.

Durante la jornada se han sucedido varios intentos de cruce masivo, en su mayoría de migrantes subsaharianos, que las fuerzas de seguridad marroquíes han frustrado.

Los agentes, acompañados por perros, siguen desplegados en las afueras de Fnideq para localizar a grupos de migrantes escondidos en la zona.

Miles de efectivos participan en el despliegue de seguridad que ha organizado Rabat para impedir el cruce masivo a Ceuta que había sido convocado para este sábado a través de redes sociales tras la tragedia de los pasados días 30 y 31, cuando decenas de miles de personas cruzaron a pie y a nado al enclave español con al menos 141 muertos según organizaciones humanitarias. EFE

ms/mar/rml

(foto) (vídeo) (audio)