Martes, 21 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 21 jul (EFE).-

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo libanés, Joseph Aoun, para abordar las negociaciones de paz con Israel, tras las seis rondas de contactos que han mantenido el Líbano, Israel y Estados Unidos tanto en Washington como en Roma.

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Manila.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea inician una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán.

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Londres.- El flamante primer ministro británico, Andy Burnham, completa hoy la lista de su nuevo gobierno con el que tendrá que encarar las numerosas expectativas creadas por su llegada al número 10 de Downing Street.

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Roma.- La FAO y otras cuatro agencias de Naciones Unidas presentan en Roma el informe anual «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026 (SOFI 2026)», que analiza las tendencias del hambre a nivel mundial y presenta posibles escenarios ante la coyuntura internacional.

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Miami.- El Departamento de Estado de EE.UU. envía el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba por valor de 100 millones de dólares, que contiene alimentos y productos de higiene, en línea con la oferta realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado mayo, para paliar la creciente escasez de alimentos, medicinas, combustible y otros servicios esenciales en la isla.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, con honores militares en la Cancillería Federal, en un encuentro centrado en las relaciones bilaterales y la política internacional tras el que ambos líderes protagonizarán una rueda de prensa.

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Nom Pen.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presenta un informe que revela la magnitud de la economía criminal cada vez más interconectada del Sudeste Asiático, desde grupos de narcotraficantes asentados desde hace décadas hasta las recientes mafias dedicadas a estafas cibernéticas que han anidado en la región.

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Nueva Delhi.- El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, pone fin a una visita de oficial de tres días a la India en la que se reunió con su homólogo, Subrahmanyam Jaishankar, con el objetivo de avanzar las relaciones bilaterales e impulsar la adhesión del país asiático al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

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Caracas.- Familiares de los presos políticos protestan en Caracas para exigir la libertad de sus parientes, luego de más de seis meses de promesas de excarcelaciones por parte del Gobierno.

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Lima.- Familiares de las víctimas de la violencia de Estado durante el conflicto armado interno (1980-2000), de las víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales entre 2022 y 2023, y de los últimos casos de violencia policial se pronuncian contra las recientes leyes dictadas por el Congreso de Perú que consideran que favorecer la impunidad de policías y militares, en vísperas de la investidura presidencial de Keiko Fujimori, cuyo partido promovió estas normas.

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Mar de China Meridional.- La Guardia Costera de China (CCG, por sus siglas en inglés) acusó este lunes a Filipinas de enviar dos pequeñas embarcaciones que hostigaron «de forma agresiva» a un buque patrulla que se encontraba en aguas cercanas al arrecife Second Thomas, en el mar Meridional de China, donde ambos países mantienen tensiones persistentes.

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Tegucigalpa.- Organizaciones feministas de Honduras, con apoyo de Oxfam y la Cooperación Española, presentan el estudio ‘Paridad formal, poder desigual’, un documento que plantea propuestas para fortalecer la participación política de las mujeres y avanzar hacia una representación efectiva en los espacios de toma de decisiones.

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Santiago de Chile.- Las recientes manifestaciones registradas en Chile contra la suspensión de los conciertos del grupo de k-pop BTS evidenciaron el furor que despierta la cultura surcoreana en el país, un fenómeno que tiene su epicentro en un multicultural barrio de Santiago y que se extiende al resto de Latinoamérica.

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Seúl.- Manifestantes surcoreanos protestaron este martes en Seúl contra una alianza militar trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

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Santo Domingo.- República Dominicana acelera los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la adecuación de instalaciones deportivas y la coordinación de los operativos de seguridad, transporte y logística para recibir a los atletas que participarán en esta cita, que se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto.

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srp/aca/EFE

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