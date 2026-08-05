Matan a tiros a seis miembros de una familia con presuntos nexos con el narco en Honduras

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Seis miembros de una misma familia fueron asesinados a balazos en el norte de Honduras, informaron este miércoles autoridades, que atribuyeron el ataque a presuntos nexos con el narcotráfico.

En Honduras operan mafias del tráfico de drogas y de personas, entre otros grupos criminales. La tasa de homicidios es de 24 por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces el promedio global, según la ONU.

La policía dijo que un grupo armado irrumpió la noche del martes en una vivienda del municipio de Olanchito, a 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, y mató a tiros a cinco hombres y una mujer.

El hecho «está vinculado al crimen organizado. Ellos tenían vínculos con el narcotráfico», dijo a la AFP Lorenzo Lara, jefe policial en la zona.

Se sospecha que tres de las víctimas se dedicaban a la venta de droga y la casa había sido denunciada como punto de desmantelamiento de motocicletas robadas, señaló por su parte Wilber Mayes, portavoz de la Policía Nacional.

Dos personas murieron en la vivienda por disparos de armas cortas y el resto en un hospital, detallaron las autoridades.

El pasado 21 de mayo, 19 personas fueron asesinadas en una aldea del municipio de Trujillo, en el norte del país, azotada por bandas que usurpan fincas para explotar palma africana, además de disputarse rutas para el tráfico de drogas.

str/axm/ad