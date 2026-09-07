Meloni afirma que preservar Schengen exige defender las fronteras exteriores de la UE

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Roma, 7 sep (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este lunes que la mejor manera de preservar el espacio Schengen pasa por defender las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) y por que todos los Estados miembros contribuyan a combatir a los traficantes de personas y la inmigración irregular.

«Sigo firmemente convencida de que es posible preservar de la mejor manera el espacio Schengen solo si se defienden las fronteras exteriores de la Unión y solo si todos los Estados miembros continúan haciendo su parte en la lucha contra los traficantes y contra la inmigración clandestina de masas», afirmó Meloni tras reunirse en Roma con el primer ministro belga, Bart De Wever.

La jefa del Ejecutivo italiano recibió a De Wever en el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, donde ambos abordaron la gestión de los flujos migratorios, el refuerzo del flanco sur de Europa y la aplicación integral del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, entre otras cosas.

Las declaraciones de la mandataria italiana se producen después de que Italia suspendiera temporalmente la aplicación del acuerdo de Schengen con España a finales de julio pasado, restableciendo los controles marítimos y aéreos para viajeros procedentes de este país bajo el argumento de proteger la seguridad nacional ante la crisis migratoria que vivió la ciudad española de Ceuta, ubicada en el norte de África.

A finales de agosto, el Ejecutivo italiano decidió prorrogar estas verificaciones por dos semanas adicionales al considerar que «persisten los elementos» que motivaron la reintroducción de los controles.

Durante la rueda de prensa posterior a su reunión, Meloni destacó además la sintonía con su homólogo belga sobre la necesidad de revisar la aplicación del marco normativo internacional en materia migratoria.

Por su parte, De Wever respaldó la posición italiana y reclamó una «política de retorno creíble» como elemento fundamental de la estrategia migratoria europea.

«La migración es un problema importante y entiendo perfectamente la posición italiana. Creo que deberíamos presionar ahora para materializar plenamente el pacto de migración de la UE en todos sus aspectos, también el aspecto del retorno», afirmó el primer ministro belga.

En este sentido, el líder belga insistió en la necesidad de reforzar la vigilancia en el Mediterráneo: «Solo con una política de retorno creíble podemos hacer un éxito de la política de migración europea, y también entiendo perfectamente que deberíamos reforzar la frontera sur de Europa».

«Hablamos mucho sobre la frontera oriental y las amenazas allí, pero no deberíamos olvidar que también tenemos una frontera sur, una frontera mediterránea, y que Europa tiene que asumir la responsabilidad de cerrar esa frontera», concluyó De Wever. EFE

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