Merz: estoy agradecido por que Trump se haya distanciado de planes anexión de Groenlandia

Bruselas, 22 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, declaró este jueves que está agradecido por el hecho de que el presidente estadounidense, Donald Trup, se haya distanciado de sus planes de anexionar Groenlandia y de imponer aranceles a varios países europeos que se oponen a ello, al tiempo que aseguró que el giro del mandatario se debe al efecto de la unidad europea.

«Se ha demostrado que la unidad y la determinación de la parte europea pueden tener efectivamente un efecto», afirmó a su llegada a la cumbre extraordinaria en Bruselas, en la que se abordará la crisis desencadenada por los planes de Trump de hacerse con el territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de incrementar la seguridad en la región ártica, parte del preacuerdo entre la OTAN y el presidente estadounidense, y de que los miembros europeos de la Alianza Atlántica adquieran la capacidad de defenderse por sí mismos. EFE

