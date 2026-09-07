Merz subraya la importancia de defensa ante Rusia y apoyo a Ucrania tras el triunfo de AfD

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Berlín, 7 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó este lunes la importancia de defender los valores occidentales frente a Rusia y, en consecuencia, mantener el firme apoyo a Ucrania, tras el triunfo en el estado federado de Sajonia-Anhalt de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), partidaria de normalizar las relaciones con Moscú y suspender la asistencia a Kiev.

«No me apartaré ni un milímetro de mi convicción fundamental de que, precisamente ahora, debemos defender nuestra libertad también frente a Rusia; probablemente tendré que explicarlo mucho más y con mucha más intensidad», declaró Merz en una rueda de prensa en Berlín con el candidato de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en los comicios regionales y primer ministro en funciones de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze.

Afirmó que si se suman los apoyos recibidos por AfD -el 43,8 %-, la formación populista de izquierdas Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) -el 5,3 %- y La Izquierda -el 8,6 %-, el porcentaje de los electores que han votado un partido que pone en duda la ayuda militar a Ucrania asciende al 57,7 %.

En este sentido, Merz advirtió de que la amenaza a la seguridad interior de Alemania «no es abstracta, sino muy concreta» y que si se deja de apoyar a Ucrania, «la situación no mejorará mañana, sino que empeorará aún más».

El objetivo de la cúpula rusa es «desestabilizar el sistema de valores de lo que antes llamábamos Occidente», afirmó.

Ese sistema de valores, agregó «no está a discusión», algo que quizás deba explicarse mejor y respaldar con más datos, dijo, como ya se trató de hacer la semana pasada al atribuir el ataque híbrido con drones en el aeropuerto de Leipzig a Rusia, señaló.

Esta necesaria claridad absoluta en materia de política exterior y de seguridad es «una cuestión de supervivencia de nuestro orden de valores», afirmó.

«Si ya no queremos este tipo de autodefensa en el sentido más literal de la palabra, entonces las cosas se descarrilarán de verdad, y haré todo lo que esté en mi mano para evitarlo», aseguró.

Respecto al abrumador triunfo de AfD, el canciller, cuyo partido se desplomó casi 20 puntos respecto a los anteriores comicios de 2021, al sumar el 17,2 % de los votos, advirtió en alusión a Rusia, que «a 2.500 kilómetros de aquí, en el este, hay una gran alegría por este resultado electoral», lo cual, añadió, «no es ninguna sorpresa si se tiene en cuenta quiénes han intentado impulsar y propiciar este resultado». EFE

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