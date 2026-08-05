Meta se vuelve vulnerable en la India tras cadena de fallos y el pulso de los «Cucarachas»

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Nueva Delhi, 5 ago (EFE).- Tras meses de fricciones por la proliferación de ‘deepfakes’ (ultrafalsos), los fallos en la detección de contenidos ilícitos y la gestión de publicaciones vinculadas al movimiento de los «Cucarachas», Nueva Delhi amenaza al gigante tecnológico Meta con retirarle la protección legal que limita su responsabilidad por las publicaciones de sus usuarios.

La medida, que privaría a la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp del estatus de «puerto seguro» (safe harbour) previsto en la Ley de Tecnología de la Información, formaliza un malestar que terminó de estallar durante las recientes movilizaciones estudiantiles del Cockroach Janta Party (CJP), un movimiento de la generación Z autodenominado «Cucarachas».

Según fuentes citadas por medios indios, el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, expresó este miércoles sus disculpas por la presencia de contenidos de abuso sexual infantil, ‘deepfakes’ y errores operativos en las plataformas de la compañía.

La disculpa trascendió después de que el equipo global de Meta se reuniera con las autoridades indias tras una citación del Gobierno motivada por la retirada temporal de una publicación del primer ministro, Narendra Modi, en Facebook.

Estos son los cuatro movimientos que convirtieron un error atribuido a la plataforma en una amenaza a su existencia en el mayor mercado global.

La chispa

La crisis se encendió con la retirada temporal, el 23 de julio, de un video en el que Modi trataba de responder al descontento estudiantil con la promesa de endurecer la lucha contra las filtraciones de exámenes.

En el mensaje, el primer ministro anunció tribunales de vía rápida, sanciones más severas y nuevas disposiciones legales y aseguró que proteger el futuro de los estudiantes era una prioridad del Gobierno.

Meta restauró después la publicación y atribuyó el bloqueo a un fallo técnico, pero el Ejecutivo consideró «inadecuada» la explicación.

El incidente resultó especialmente sensible porque el CJP, nacido entre memes y sátira digital, ya había trasladado la protesta de las redes a las calles y colocado al Gobierno bajo una intensa presión política.

Lo que viene detrás

La retirada del video de Modi no era el único reproche contra Meta, ya había cuestionamientos por la circulación de ‘deepfakes’, contenidos denigrantes contra las mujeres y fallos en la detección de material vinculado a la explotación sexual infantil.

Una investigación periodística había identificado en Instagram anuncios que redirigían a canales externos donde se ofrecía material de abuso sexual infantil. Para las autoridades, que esos anuncios hubieran superado los controles de Meta agravaba el caso porque la plataforma no solo había fallado al detectarlos, sino que había cobrado por amplificarlos.

La Comisión Parlamentaria Permanente de Comunicaciones y Tecnología de la Información interrogó hoy a la delegación de la compañía en la India por esos fallos, reclamó medidas contra los contenidos ilícitos y manipulados y pidió a Zuckerberg que se disculpara por la retirada del video de Modi.

El salto jurídico

El responsable de Asuntos Globales de Meta, Joel Kaplan, se reunió este miércoles durante 45 minutos con el secretario de Tecnología, S. Krishnan, y otros funcionarios del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información.

Durante el encuentro, las autoridades comunicaron a la empresa que ya no la consideran amparada por la definición legal de intermediario. Su argumento es que Meta no se limita a alojar contenidos, sus algoritmos deciden quién los recibe y cuáles se distribuyen, amplifican o retiran, según fuentes gubernamentales citadas por NDTV.

Los representantes de la multinacional admitieron, además, que se había pagado «mucho dinero para impulsar cierto tipo de contenidos» y reconocieron que sus sistemas habían promocionado material ilegal, de acuerdo con esas fuentes.

Lo que está en juego

El «puerto seguro», previsto en el artículo 79 de la Ley de Tecnología de la Información, protege a las plataformas de la responsabilidad por contenidos publicados por terceros, siempre que cumplan sus obligaciones de control y diligencia.

La India endureció esas obligaciones en febrero de 2026 para incluir ‘deepfakes’ y otros contenidos generados con inteligencia artificial, especialmente los engañosos, ilícitos o perjudiciales para menores.

Si Meta pierde esa protección, podría quedar expuesta a demandas y procesos por contenidos difundidos entre sus cientos de millones de usuarios en la India. EFE

igr/acm