Miembro de una organización criminal extorsiva peruana es capturado en España

2 minutos

Lima, 5 nov (EFE).- El Gobierno de Perú informó este miércoles que un ciudadano peruano acusado de integrar en Lima una organización criminal denominada Los Sanguinarios de la Construcción fue capturado en España «tras un paciente trabajo de inteligencia».

El Ministerio del Interior (Mininter) señaló en un comunicado que este «golpe internacional» se realizó tras una coordinación de la Policía Nacional del Perú (PNP) con la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel Marín Morón, quien es acusado de integrar la organización criminal peruana Los Sanguinarios de la Construcción.

Según la información oficial, el detenido «sembró el terror» en populosas zonas comerciales de Lima como Gamarra, Unicachi y Las Malvinas, y estuvo «vinculado a asesinatos y múltiples extorsiones a transportistas, artistas, empresarios y comerciantes en Lima y Callao».

El hombre era considerado «uno de los principales secuaces» de Adam Lucano, alias El jorobado, el cabecilla de una banda criminal que ya ha sido detenido y «uno de los principales rivales» de Erick Moreno Hernández, alias El monstruo, otro cabecilla que fue arrestado en septiembre pasado en Paraguay, señaló el Mininter.

El comunicado aseguró que la captura de Marín Morón en España «representa un golpe aún más significativo en la lucha contra el crimen organizado trasnacional».

Añadió que la PNP «logró la emisión de la alerta roja internacional» para su detención por los delitos de organización criminal, sicariato (asesinato por encargo), extorsión y lesiones graves. EFE

