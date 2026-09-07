Milei analiza con sus ministros el «impacto» de sus anuncios sobre las islas Malvinas

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Buenos Aires, 7 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este lunes con los miembros de su Gabinete de Gobierno para analizar el «impacto» de sus recientes anuncios en torno a los reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas, archipiélago bajo administración del Reino Unido desde su ocupación en 1833.

Según informó la Presidencia argentina, Milei encabezó una reunión de Gabinete en la sede del Ejecutivo para repasar «la agenda de Gobierno, con especial énfasis en la cuestión Malvinas» y analizar el «impacto mediático y general» del mensaje brindado por el presidente a través de una cadena nacional el pasado jueves.

Ese día, Milei anunció que acelerará los mecanismos para sancionar a empresas petroleras que operen en Malvinas sin autorización de Argentina.

El mandatario también aseguró que reactivará el proyecto para establecer una base militar naval en el extremo sur del país, a unos 700 kilómetros de Malvinas, y que enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas contra las petroleras y otras empresas que operen en las islas y para crear un Consejo de Seguridad Nacional.

Según informó la Presidencia argentina, en la reunión de este lunes «se analizó el proyecto de ley que será enviado al Congreso y se determinó que sea en la Cámara de Diputados donde se inicie el tratamiento del proyecto».

La controversia histórica entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de Malvinas se ha reavivado a partir de la decisión de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper de avanzar en el desarrollo de su proyecto Sea Lion.

El proyecto, ubicado a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en aguas bajo disputa de soberanía, prevé comenzar con la extracción de crudo en marzo de 2028 a partir de licencias de explotación concedidas por el gobierno isleño, permisos que Argentina considera «ilegales».

Argentina ya sancionó a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022.

En las islas también tienen licencias exploratorias la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI. EFE

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