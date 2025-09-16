Milei defiende que el equilibrio fiscal es «innegociable» al anunciar Presupuesto 2026

3 minutos

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este lunes, al anunciar el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026, que el equilibrio fiscal no es un «capricho» sino un principio «no negociable» de su Gobierno.

«El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro Gobierno y es un principio no negociable», afirmó Milei este lunes, en un mensaje grabado, emitido en directo a todo el país.

Milei no precisó durante su mensaje cuál es la proyección de superávit fiscal para el año próximo, ni la meta de crecimiento económico ni la de inflación.

El jefe de Estado, que desde finales de 2023 aplica un severo ajuste fiscal, aseguró que «los años más duros de afrontar fueron los primeros» de su gestión y agradeció a los ciudadanos por su «apoyo» y su «temple heroico».

El presidente afirmó que la disciplina fiscal «no es un mero capricho» sino la única «receta» para crecer y «la solución definitiva» a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina».

«Este proyecto se ciñe a una regla fiscal inquebrantable. Está planteado con superávit primario tal que, al cierre del ejercicio, Argentina se encuentre con superávit fiscal o, en el peor de los casos, en equilibrio fiscal», señaló Milei.

Sin precisar el volumen de gastos previsto para 2026, dijo que éste será «el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PIB de los últimos 30 años».

«El orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente», sostuvo.

Milei, que en los últimos dos meses ha vetado leyes aprobadas por el Congreso que disponen mayores fondos para las universidades públicas, los discapacitados, la salud pediátrica, los jubilados y las provincias bajo el argumento de que conspiran contra su objetivo de ‘déficit cero’, aseguró que el «85 % del presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones».

Aseguró que la partida de gastos para jubilaciones aumentará un 5 % en términos reales respecto a la inflación proyectada para 2026 -cuya tasa prevista no precisó-, mientras que el incremento será del 17 % en salud, 8 % en educación y un 5 % en los fondos recibidos por los pensionados por discapacidad.

Además sostuvo que se asignará 4,8 billones de pesos (unos 3.276 millones de dólares) a las universidades nacionales.

Milei, que asumió la Presidencia a finales de 2023, ha gobernado desde entonces con el Presupuesto aprobado para aquel año, que luego prorrogó en dos ocasiones.

El Presupuesto 2023 contiene partidas de gastos estipuladas en septiembre de 2022 que han quedado completamente diluidas por el efecto de la alta inflación acumulada (211,4 % en 2023; 117,8 % en 2024; y 19,5 % acumulada en los ocho primeros meses de 2025), lo que ha dado al Gobierno mayor margen de maniobra para mantener su política de severo ajuste fiscal y reasignar partidas presupuestarias según su parecer. EFE

nk/pd/jrh

(foto)(video)