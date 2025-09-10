Milei reabre el Ministerio de Interior para recomponer lazos con gobernadores provinciales

The Swiss voice in the world since 1935

Buenos Aires, 10 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este miércoles la restitución del Ministerio del Interior -eliminado en junio de 2024, meses después asumir el Gobierno- con el objetivo de recomponer los vínculos con los gobernadores provinciales tras la derrota electoral del pasado domingo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue tomada este mismo miércoles durante una nueva reunión de Milei con su Gabinete en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), donde se decidió la creación de una “mesa federal” que integrarán, además del presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el que será el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.

«Siguiendo las instrucciones del presidente Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía Luis Caputo y el flamante ministro del Interior Lisandro Catalán», anunció Francos en su cuenta de X.

Explicó también que la iniciativa busca «profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio», una vez asimilada la derrota del domingo en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y donde obtuvo el peronismo una importante victoria.

El nuevo ministro del Interior

Catalán, de 49 años, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y un hombre de máxima confianza de Francos. Ambos coincidieron en el Banco Provincia durante el mandato del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli (2007-2015).

Su carrera incluye cargos durante las gestiones del presidente conservador Mauricio Macri (2015-2019) y del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

En junio 2024, con la llegada de Guillermo Francos a la jefatura de Gabinete, Milei cerró el Ministerio del Interior, que con anterioridad siempre fue una de las áreas más importantes al establecer las relaciones del Gobierno central con los gobernadores provinciales. EFE

